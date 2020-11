Airbus tekent voor 38 nieuwe Duitse Eurofighters

Airbus heeft haar handtekening gezet onder het contract waarin staat dat de vliegtuigbouwer 38 nieuwe Eurofighters aan de Duitse luchtmacht zal leveren.

Verwacht

De bestelling zat al een tijdje in de pijplijn. Vorige week meldde Reuters al dat het Duitse parlement de deal voor de aankoop van de toestellen had goedgekeurd. Nu heeft ook Airbus de overeenkomst bevestigd en is de aankoop definitief rond. De aankoop, die in het kader van Project Quadriga wordt gedaan, bestaat uit 30 eenzitters en acht tweezitters. De toestellen zijn onder meer uitgerust met de nieuwste elektronische radar. Drie toestellen zullen bovendien worden uitgerust met testinstallaties zodat ze gebruikt kunnen worden voor het verder ontwikkelen van het Eurofighter-programma.

Miljardendeal

Airbus zal tot 2030 bezig zijn met de productie en levering van de door Duitsland bestelde toestellen. De aankoop heeft een waarde van 5,4 miljard euro. “De nieuwe Tranche 4 Eurofighter is momenteel het modernste Europese gevechtstoestel en zal tot ver na 2060 dienst kunnen blijven doen. De technische capaciteiten zorgen ervoor dat volledige integratie in het European Future Combat Air System (FCAS) mogelijk is,” zegt Dirk Hoke, CEO van Airbus Defence and Space. Het is een gunstige tijd voor de militaire tak van Airbus: onlangs sloot Spanje onverwachts een Eurofighter-deal om zijn F-18’s te vervangen. Ook Finland en Zwitserland zijn bezig met de inkoop van nieuwe toestellen; een definitieve aankoop wordt volgend jaar verwacht.