De wereld kleurt weer oranje

Terwijl het einde van een veel bewogen jaar langzaam nadert, kleurt de wereldkaart weer oranje. De overheid wil alleen noodzakelijke reizen naar het buitenland tot ongenoegen van de reisbranche.

Maart

Sinds maart is Nederland hard getroffen door het coronavirus. De overheid kondigde een algehele lockdown aan om de overdracht van het virus te stoppen. Niet alleen Nederland deed dat, maar de rest van de wereld ook. Het had dus niet alleen nationale impact, maar ook het aantal reisbewegingen naar het buitenland kelderde. Nog voor de Nederlandse lockdown stopte president Trump al het vervoer naar de VS voor buitenlandse reizigers. Niet veel later kwam de Nederlandse overheid ook met ingrijpende (reis)maatregelen: reis alleen als het strikt noodzakelijk is.

Reiscode

Het komt nu wel wekelijks voorbij, een land gaat naar een andere ‘reiscode’. Er zijn geen ‘groene’ landen meer te bekennen, oftewel overal zijn er veiligheidsrisico’s. Waar geel slechts ‘waakzaam’ is, is het advies bij oranje om alleen te reizen als het noodzakelijk is. In het geval van een rood land worden reizen zelfs afgeraden. Hoewel de adviezen niet bindend zijn probeert de overheid toch met een dringend advies mensen op te roepen niet te reizen.

ANVR

Tot ongenoegen van de reisbranche riep het kabinet in deze ‘tweede coronagolf’ weer op om niet te reizen tot in ieder geval half januari. In een open brief aan het kabinet riep de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) op om de landsgrenzen niet op slot te doen. “Als reissector kijken we altijd naar wat wel kan. Waar kan je w猫l heen en waar moeten we rekening mee houden? Dat is ons vak, daar zijn onze 20.000 reisprofessionals goed in”, aldus voorzitter Frank Oostdam. Net als de luchtvaartindustrie pleit hij ook voor het testen van reizigers om zo de quarantaine maatregelen van landen 茅n de kleurcode oranje te mijden.

Grenzen sluiten voor niet noodzakelijke reizen is een overtrokken reactie. @anvr https://t.co/8QUD1bZML4 — frank oostdam (@frankoostdam) November 2, 2020

RIVM

De adviezen worden gepubliceerd door de Nederlandse overheid, met als doel dat de risico’s van een land kunnen worden ingeschat. De reisadviezen worden in samenspraak met ministeries, buitenlandse landen, lokale autoriteiten en enkele andere organisaties opgesteld. Niet alleen voor corona, maar ook voor andere veiligheidsrisico’s. Een belangrijke parameter is nu natuurlijk de besmettingen per regio en daarom is het RIVM ook betrokken. “Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu adviseren het ministerie van Buitenlandse Zaken over de situatie met het nieuwe coronavirus in een land of een gebied”, zo staat vermeld op de website.

De adviezen worden onder andere bepaald door het aantal nieuwe besmettingen in de afgelopen twee weken. Naast deze indicator kijkt het RIVM ook naar andere factoren die het risico kunnen bepalen. Is er sprake van een toename, of nemen de besmetting juist af?

De wereld zal de komende tijd nog wel even oranje blijven totdat ook de tweede golf gezakt is. Of de wereld erna weer ‘zomaar’ open gaat is maar de vraag.

漏 RTL Nieuws