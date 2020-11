Welke maatschappijen vliegen nog met Boeing 747’s?

Sinds het begin van de coronacrisis hebben veel maatschappijen – de passagiersversies van – hun Boeing 747’s uitgefaseerd. Nu, richting het einde van 2020, is het tijd om de balans op te maken.

Uitgefaseerd

KLM, British Airways, Qantas, Virgin Atlantic; de lijst van iconische Boeing 747-operators die het afgelopen jaar afscheid hebben genomen van de Queen of the Skies is lang en pijnlijk. Waar bij sommige van deze maatschappijen de Jumbo’s een jaar geleden nog niet uit de operatie weg te denken waren, staan ze nu al ergens ter wereld in een woestijn. Hoogste tijd om te kijken naar de maatschappijen waarbij nog wel aan boord van een 747 te stappen is.

Air China

Air China vliegt inmiddels weer met haar 747’s. De maatschappij opereert een vloot van drie 747-400’s die 24 jaar oud zijn. Daarnaast vliegt de maatschappij met zeven van de nieuwere Boeing 747-8’s. Deze vliegen momenteel vooral vanuit Beijing op binnenlandse routes. Dagelijks vliegen er 747-8’s naar Chengdu, Chongqing en Guangzhou en 747-400’s naar Guangzhou Shenzhen. Verder vliegt er twee keer per dag nog een 747-8 tussen Shanghai en Guangzhou.

Air India

Air India heeft momenteel nog vier 747-400’s in haar vloot. Momenteel is daar echter maar eentje van operationeel. Deze is dagelijks te vinden op de route tussen Delhi en Mumbai.

Asiana

Op het eerste oog heeft Asiana met twaalf stuks nog een hele serie 747’s in haar vloot. Echter, ook hier kun je als passagier nog maar bij een van hen terecht; de andere elf zijn vrachtvliegtuigen. Asiana’s enige passagiers-747 vliegt tussen het Zuid-Koreaanse Seoul en verschillende bestemmingen in China, waaronder Chengdu en Changchun.

Korean Air

Normaal gesproken heeft Korean Air twee operationele 747-400’s, momenteel staan deze echter geparkeerd aan de grond. Als een van de weinigen heeft de Koreaanse maatschappij daarnaast tien passagiersversies van de Boeing 747-8. Helaas staan ook deze momenteel allemaal aan de grond. De maatschappij heeft nog niets bekendgemaakt over wat er met de Jumbo’s gaat gebeuren. Bij een enigszins hoopvol herstel van de luchtvaart zien we nog een aantal 747-8’s terug. Alle twaalf halfblauwe 747F’s zijn momenteel nog wel in de lucht.

Lufthansa

Dat Lufthansa nog een hele serie 747’s bezit weten we in Nederland als geen ander. De Duitse maatschappij stalde eerder dit jaar zes 747’s op vliegveld Twente, tot grote blijdschap van het vliegveld zelf en Nederlandse luchtvaarliefhebbers. Toen de maatschappij de 747’s weer wilde verplaatsen, na een deel ervan verkocht te hebben, mochten de toestellen niet vertrekken. Na een paar dagen durende soap vertrok ruim een week geleden dan toch de eerste van de zes 747’s.

Momenteel bezit Lufthansa nog twaalf 747-400’s en negentien 747-8’s. Alle twaalf -400’s staan op dit moment geparkeerd aan de grond. Hetzelfde geldt voor twaalf van de negentien 747-8’s. Op sommige routes vanaf Frankfurt zijn de 747’s inmiddels vervangen door Airbus A350’s. Er is echter goede hoop voor de fans: Lufthansa heeft aangegeven in ieder geval niet alle 747’s vervroegd uit te faseren. Voor de 747-400’s zal dit zoals eerder gepland pas rond 2025 gebeuren.

© Lufthansa

Mahan Air

Het Iraanse Mahan Air heeft nog twee 747’s in haar vloot, waarvan een tegenwoordig wel heel bijzonder is: een 747-300. Deze staat momenteel echter geparkeerd aan de grond. De 747-400 van Mahan, ook al meer dan 30 jaar oud, vliegt nog wel: het toestel voert binnenlandse vluchten tussen Kerman en Teheran uit.

Rossiya Russian Airlines

Tot slot opereert Aeroflot-dochter Rossiya een vloot van negen 747-400’s. Daarvan staan er momenteel zeven geparkeerd aan de grond. Een van de andere twee vliegt op de vakantieroute tussen Sint Petersburg en het Turkse Antalya. De andere vloog onlangs van Sarjah International Airport (VAE) naar Moskou.

Tot slot is het wel belangrijk te vermelden dat er nog een relatief groot aantal vrachtmaatschappijen bestaat dat Boeing 747F’s opereert, waaronder KLM Cargo. Toch is een groot deel van de meest iconische 747-maatschappijen is in een paar maanden tijd uit het lijstje verdwenen. Daarnaast rest ook de resterende 747’s een onzekere toekomst.