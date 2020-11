Gloednieuwe Qantas 787 direct doorgevlogen naar stalling

Qantas is weer een Boeing 787 Dreamliner rijker. In plaats van een feestelijk onthaal werd het toestel echter direct doorgevlogen naar de stalling in Victorville in Californiƫ.

Stalling

Het nieuwe toestel, met als registratie ‘VH-ZNN’, is een van de laatste door Qantas bestelde 787’s. In totaal staat er nu nog een bestelling voor twee Dreamliners open. Normaal gesproken wordt een nieuw toestel feestelijk onthaald als het aankomt in AustraliĆ«. Dit jaar is dat anders.

Victorville

De langeafstandsvliegtuigen van Qantas staan al sinds het begin van de coronacrisis grotendeels aan de grond in verband met het strenge inreisbeleid van de Australische regering. Van de twaalf Dreamliners van Qantas staan er momenteel negen gestald in Victorville, Californiƫ. De overige drie toestellen voeren zo nu en dan vanuit Australiƫ een repatriƫringsvlucht uit.

Voor 16 november staat er nog wel een speciaal evenement in de boeken: dan wordt er een Dreamliner van stal gehaald om een speciale ‘centennium-vlucht’ uit te voeren boven Sydney om zo de 100ste verjaardag van Qantas te vieren.

Brand new Qantas 787-9 VH-ZNN was ferried from Everett to Victorville today for storage pic.twitter.com/jNDj3VHcPp — Jennifer Schuld (@JenSchuld) November 12, 2020