KLM’s afscheidsvluchten, met een sober einde voor de 747

Bij de MD-11 duurde de ticketverkoop slechts enkele minuten, de DC-8 werd ‘gecharterd’ en de 747? Het werd een sober einde voor de ‘Queen of the Skies’, zonder afscheidsvlucht.

DC-8

Er werd afscheid genomen met een retourvlucht van Schiphol naar Vliegbasis Soesterberg. KLM faseerde de DC-8 midden jaren ’80 uit. Een groep KLM’ers hadden het vliegtuig gecharted waardoor er een waardig afscheid kon komen voor de DC-8. “Ik wilde niet dat dit type zonder enige aandacht uit dienst zou worden gesteld”, aldus initiatiefnemer F. Dercksen. Na een rondje op zo’n 200 meter boven Schiphol werd koers gezet richting Soesterberg. Als kers op de taart werd het toestel enkele minuten geëscorteerd door twee F16’s van de Luchtmacht.

A310

In 1996 kwam er ook een einde aan de A310-operatie van KLM. Eind september werd er afscheid genomen middels een afscheidsvlucht met de PH-AGI vanaf Schiphol. Na een tussenlanding op Maastricht Aachen Airport werd de ‘low-level’ vlucht over Nederland vervolgd. Aan boord waren alleen personeelsleden van KLM die zich hadden opgegeven voor de vlucht. Het toestel werd door KLM vervangen door de Boeing 767.

De route van de A310-vlucht © John Folkeringa

Fokkers

Maart 2010, KLM’s laatste Fokker 50 landt op Schiphol. Het is een einde van het propeller-tijdperk van de KLM. Een dag na de laatste commerciële vlucht werden nog twee toestellen van stal gehaald. Vanaf Schiphol-Oost werden nog speciale afscheidsvluchten uitgevoerd voor genodigden. Speciaal voor Stichting Hoogvliegers werd één toestel volledig beschikbaar gesteld aan 25 chronisch zieke en gehandicapte kinderen.

Een Fokker 50 in KLM-kleuren ©Brian/Wikimedia

Enkele jaren later, eind 2012, werd ook de Fokker 100 uit de KLM-vloot gehaald. Ondanks dat hier geen afscheidsvlucht voor is georganiseerd heeft het toestel wel een eervol einde gekregen. Nog steeds is het toestel te bewonderen op het panoramaterras van Schiphol, hoewel het panoramaterras momenteel gesloten is. Sinds de zomer van 2011 is het toestel te vinden op het dak van Schiphol.

In 2017 kwam er ook een einde aan de Fokker 70 bij KLM. Hoewel ook hier geen georganiseerde afscheidsvlucht was werd de F70 massaal ‘uitgezwaaid’ door liefhebbers op Schiphol-Oost. De uitfasering van dit type maakte ook een einde aan een 97-jarige samenwerking tussen KLM en vliegtuigfabrikant Fokker.

Up in the Sky maakte een reportage van het afscheid met foto’s en video’s.

©Arnoud Reaven / KLM

MD-11

Voor 111 euro kon je er bij zijn, mits je snel was. Binnen een paar minuten waren de tickets voor de MD-11 afscheidsvlucht in 2014 uitverkocht. Het driemotorige toestel van KLM maakte drie rondvluchten van ongeveer een uur vanaf Schiphol. Er konden dus ruim achthonderd passagiers (beter gezegd; liefhebbers) mee aan boord. De vluchten vonden plaatst op de (toepasselijke) ’11e van de 11e’.

De MD-11 werd vervangen door de zuinigere 787 Dreamliner van Boeing. Ondertussen vliegt KLM met zowel de -9 variant als de 787-10. In 2015 maakte Up in the Sky twee reportages (deel 1 en deel 2) van de afscheidsvlucht van KLM.

©Kris Pronk

Boeing 747

Voor de iconische Boeing 747 eindigde het KLM-tijdperk anders. Door de coronacrisis voelde KLM zich genoodzaakt de jumbojets vervroegd uit te faseren waarbij zij het niet toepasselijk vonden om een afscheidsvlucht te organiseren. Animo was er zeker geweest. Eind oktober landde de laatste twee combi-toestellen met vracht aan boord.

Wat wordt de volgende afscheidsvlucht van KLM? Het lijkt erop dat de Airbus A330 het eerstvolgende type is dat in z’n geheel de KLM-vloot gaat verlaten. Het type zal echter, volgens de laatste plannen, nog enkele jaren in de KLM-vloot blijven. Al is het te hopen dat het toestel de coronacrisis ‘overleeft’ en KLM een afscheidsvlucht kan organiseren.