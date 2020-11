Vliegtaks verhoogd, gaat per januari in

Het kabinet heeft besloten de geplande vliegtaks toch gewoon in te voeren op 1 januari 2021. Naast het feit dat de invoering gewoon doorgaat, heeft het kabinet ook besloten om de belasting met 45 cent te verhogen. Hiermee wil het kabinet de korte afstandsvluchten ontmoedigen.

Vliegtaks

De vliegtaks is een heffing die bovenop de ticketprijs komt. Oorspronkelijk zou er een heffing van zeven euro komen maar dat is nu verhoogd naar zeven euro en vijfenveertig cent. Wat opvalt is dat de taks alleen op passagiersvluchten wordt ingevoerd. De vrachtvluchten blijven voorlopig nog gespaart voor de heffing. Dit is gedaan omdat Schiphol haar positie als vrachtluchthaven in de omgeving niet wil verliezen. Omdat er geen inkomsten komt uit vrachtvluchten komt, is er een extra hoge heffing nodig voor de passagiersvluchten. Verder worden de overstappende passagiers ook niet belast. Het gaat dus alleen om passagiers die van en naar Schiphol vliegen.

Uitstel

De vliegtaks zat al langer in de pijplijn. Eerder dit jaar pleitte onder andere de KLM al voor uitstel vanwege de zware financiële tijden. Ondanks dit heeft het kabinet toch ervoor gekozen om de taks in te voeren in het nieuwe jaar.

Tarief

Het is nog niet helemaal duidelijk wat de definitieve prijs zal worden. Wel is bekend dat de oorspronkelijke zeven euro verhoogd wordt. Het nieuwe tarief kan mogelijk nog veranderd worden. Dit zal afhankelijk zijn van de inflatie. In de loop van december zal hier duidelijkheid over komen.