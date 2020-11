Zo ziet een Personal Air Vehicle eruit

Onderdeel van de stedelijke luchtmobiliteit (Urban Air Mobility) zijn de bemande drones, vaak geschikt om slechts één persoon te vervoeren. Deze toestellen worden wel aangeduid met de term PAV: Personal Air Vehicle. In Amerika heeft Matt Chasen zijn droom waargemaakt: de ervaring van het vliegen voor iedereen mogelijk maken, ook zonder vliegbrevet. Hij richtte LIFT Aircraft op en ontwierp de elektrische HEXA, die we in dit artikel onder de loep nemen.

Avontuurlijk

Matt Chasen uit Austin is een ondernemer, investeerder, piloot en liefhebber van avontuurlijke sporten. Hij studeerde mechanische en ruimtevaarttechniek aan de universiteit van Texas. Chasen startte zijn loopbaan als ingenieur bij Boeing in Seattle. Daar werkte hij onder andere aan de F-22 en geavanceerde ruimtevaartprojecten als Airborne Laser. Na het behalen van zijn MBA richtte hij uShip op, een grote online marktplaats voor transportdiensten. Tegenwoordig is hij CEO van LIFT Aircraft.

Simpel

De HEXA (Grieks voor zes) is een uiterst simpel vliegtuig dat ruwweg bestaat uit drie onderdelen: een frame met daarop 18 onafhankelijk van elkaar werkende elektromotoren en propellers, een eenpersoons cabine en een onderstel met drijvers, waarmee het vliegtuig ook op water kan landen. In de cabine treffen we een autopilot aan, een touchscreen en een joystick. De cabine is gemaakt van carbon fiber. Het gehele toestel weegt slechts 196 kilogram en valt daarmee binnen de ultralight classificatie. De HEXA is een eVTOL; het elektrische toestel kan verticaal starten en landen.

Veiliger

Volgens de fabrikant is het vliegtuig tot 10 keer veiliger dan elk ander General Aviation toestel. Zo kan de HEXA normaal landen als zes van de motoren zijn uitgevallen. Verder is er een automatisch in werking tredende ballistische parachute aan boord en een airbag systeem. Het toestel is ontworpen om vogelaanvaringen te weerstaan. De HEXA heeft diverse sensoren aan boord, onder andere om botsingen met andere toestellen te voorkomen. De technologie waar LIFT gebruik van maakt, is afkomstig uit de drone industrie en heeft daar zijn nut bewezen.

(c) LIFT Aircraft

Testvlucht

De eerste onbemande testvlucht van de HEXA vond plaats op 25 mei 2018. Een half jaar later vloog Chasen het toestel. Twee preproductie toestellen zijn gebaseerd op Rusty Allen Airport bij Austin en een derde staat in de buurt van Boedapest. De huidige testvluchten zijn beperkt tot maximaal 15 meter boven het maaiveld. Er zijn inmiddels 600 testvluchten uitgevoerd, voor meer dan de helft onbemand. Vijf nieuwe productie exemplaren van de HEXA zijn in aanbouw.

Plannen

De plannen van LIFT omvatten een tour door de Verenigde Staten langs 25 steden. Geïnteresseerden met en zonder vliegbrevet kunnen dan de HEXA besturen na een paar uur VR-training. Meer dan 15.000 mensen hebben zich aangemeld, maar in verband met COVID-19 is nog niet bekend wanneer de vluchten plaatsvinden.

(c) LIFT Aircraft

Hulpverlening

LIFT Aircraft onderzoekt of de HEXA een rol kan spelen bij de hulpverlening. Bijvoorbeeld door een arts snel naar een noodgeval te vervoeren of door een patiënt op een brancard naar het ziekenhuis te transporteren. Dat kan door de HEXA autonoom te laten vliegen. Ook de Amerikaanse luchtmacht heeft belangstelling voor de HEXA. Eind augustus werd een demonstraties gegeven op Camp Mabry in Austin.

Inkomsten

De HEXA kost 495.000 US dollars. Voor dat bedrag krijg je wel twee sets batterijen en andere accessoires die nodig zijn voor een veilige operatie. Als eigenaar van een HEXA kun je inkomsten genereren door het toestel te verhuren via LIFT en ‘pay-per-flight’.

(c) LIFT Aircraft