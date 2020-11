Qantas viert honderdjarig bestaan

De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas viert vandaag, 16 november, haar honderdjarig bestaan. Het jubileum zal er, door de coronacrisis, niet zo feestelijk uit zien als de honderdste verjaardag van KLM ruim een jaar geleden.

Oprichting

Onder de naam ‘Queensland and Northern Territory Aerial Services’, kort gezegd Qantas startte twee veteranen de Australische luchtvaarmaatschappij. Qantas moest Australië met de rest van de wereld gaan verbinden. De eerste routes boden vitale verbindingen met de mensen in het westen van de staat Queensland, die enthousiast reageerden door aandelen te kopen en per vliegtuig te reizen.

Internationaal

Er moest echter ook internationaal gevlogen worden. In 1935 startte Qantas met vluchten tussen Brisbane en Singapore die drie en een halve dag in beslag namen met DH-86-vliegtuigen. Vanaf 1938 brachten watervliegtuigen de steden Sydney en Singapore met elkaar in verbinding.

© State Library of New South Wales collection, No restrictions, via Wikimedia Commons

WOII

De Tweede Wereldoorlog bracht Qantas in een verslechterde situatie. Tot midden jaren ’40 werd het vliegverkeer hierdoor ernstig verstoord. Vanaf juni 1943 voerde Qantas de enige geregelde luchtdienst naar Australië uit met de Catalina-watervliegtuigen. De toestellen staken, non-stop, zo’n 5.600 kilometer over met vliegtijden tussen de 28 en 33 uur. De omgebouwde Liberators namen het over in 1945 waarbij de toestellen als eerste het vliegende kangoeroesymbool droegen. Inmiddels staat de kangoeroe nog steeds symbool voor Australië en de luchtvaartmaatschappij die ook wel de ‘Vliegende Kangoeroe’ wordt genoemd.

Groei

De jaren erna groeide Qantas verder. De Super Constellation L1049’s vlogen in 1947 voor het eerst helemaal naar Londen vanuit Sydney. In de ‘ jet age’, eind jaren ’50, nam Qantas de Boeing 707 in dienst. De eerste variant werd vervangen door een nieuwere 707 die tot 1979 in dienst bleef. Inmiddels had Qantas al een groot netwerk over de hele wereld.

© Arpingstone

747

Ook Qantas bestelde eind jaren ’60 de 747 Jumbojet waarna het toestel in 1971 haar eerste Qantas-vlucht maakte. In de jaren ’90 introduceerde Qantas twee speciale 747-liveries: Nalanji Dreaming (VH-EBU) en Wunala Dreaming (VH-OEJ) zoals te zien is op de onderstaande afbeelding. Inmiddels heeft de laatste 747 de luchtvaartmaatschappij verlaten.

© Qantas

Modern

De maatschappij heeft na honderd jaar een grote naam opgebouwd. Qantas vond in de jaren ’70 Business Class uit, schakelde in de jaren ’80 over op een vloot die volledig uit 747 bestond en had onlangs een aantal belangrijke ‘primeurs’ voltooid in non-stop reizen naar Europa en de VS. Net als KLM kwam Qantas met een speciale ‘honderd-livery’.

‘Feest’

Door de coronacrisis zal het geen groot ‘feest’ zijn. Ook de Australische maatschappij heeft het zwaar in deze coronacrisis. “We willen dit moment gebruiken om iedereen te bedanken die Qantas door de jaren heen heeft gesteund. In het bijzonder de vele mensen die een deel of al hun hele loopbaan aan dit geweldige bedrijf hebben gewijd “, aldus voorzitter Richard Goyder. Geplande festiviteiten zijn geschrapt, maar Qantas zal maandagavond (lokale tijd) met een 787 een ‘low-level’ vlucht over de haven van Sydney maken ter ere van het honderdjarig bestaan.