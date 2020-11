Schiphol ziet passagiersaantallen verder afnemen

Het aantal passagiers dat gebruikmaakt van Schiphol is in oktober nog verder gedaald. De luchthaven ontving ruim 82% minder passagiers dan in oktober 2019.

Afname

Net zoals eerder dit jaar heeft de tweede golf besmettingen tot toegenomen reisrestricties en afgenomen reisbereidheid geleid. Absoluut gezien reisden er 1.14 miljoen passagiers via Schiphol. De cijfers laten een verdere afname zien ten opzichte van september dit jaar. Toen waren dit nog 1.3 miljoen passagiers en bedroeg de daling ruim 79%. Ook het aantal vluchten van en naar de Amsterdamse luchthaven daalde verder, namelijk met 56% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. “Gedurende oktober is het aantal vluchten en passagiers geleidelijk afgenomen. De drukste dag van de maand (2 oktober) telde 748 vliegtuigbewegingen en bijna 48.000 passagiers, terwijl de rustigste dag (27 oktober) 491 vliegtuigbewegingen en nog geen 25.000 passagiers telde’, aldus een persbericht van Schiphol.

Vracht

Het vrachtverkeer zit wel in de lift. Het aantal vrachtvluchten steeg met 60% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, het vervoerde tonnage was mede daardoor slechts iets lager dan vorig jaar (-2%). Een verklaring voor het lagere tonnage terwijl de hoeveelheid vrachtvluchten sterk is toegenomen, is dat passagierstoestellen vaak vracht meenemen in de de bagageruimen.

Prognose

Over de nabije toekomst zegt Schiphol: “In november verwachten we dat als gevolg van de reisrestricties het vliegverkeer verder onder druk komt te staan. We verwachten dat het aantal dagelijkse vluchten zal schommelen tussen 370 en 610 en het aantal passagiers per dag zich dagelijks binnen een bandbreedte van 16.000-38.000 begeeft.”