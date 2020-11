Tweede positieve vaccinnieuws zet beurskoersen luchtvaart wederom in de lift

Een week nadat Pfizer en BioNTech de veelbelovende resultaten van hun coronavaccin naar buiten brachten is er wederom een farmaceut die goed nieuws te melden heeft over haar vaccin. Ɖn net als zeven dagen geleden gaan ook nu de beurskoersen stevig omhoog.

Moderna

Voor in de middag bracht de Amerikaanse farmaceut Moderna naar buiten dat haar coronavaccin volgens de eerste onderzoeksresultaten voor 94,5 procent effectief is. Het gaat om resultaten uit een interimanalyse uit de derde testfase van het vaccin. Om het vaccin zo snel mogelijk te kunnen goedkeuren voor de markt wordt het onderworpen aan een zogeheten rolling review. Dit is een versnelde beoordeling waarbij toezichthouders meekijken met de farmaceut terwijl de testresultaten binnenkomen.

Beurskoersen

Het nieuws laat net als vorige week zien dat beleggers goede hoop houden in het herstel van de luchtvaart. Dit is niet alleen te zien in de dagkoersen, waarbij bijvoorbeeld Air France-KLM 12% in de plus staat, maar misschien nog wel meer in het koersverloop van de laatste maand. Want daarin is laten vrijwel alle grote luchtvaartgroepen een winst zien van 30 tot 60%

Distributie

Dat het ene vaccin het andere niet is blijkt uit de manier waarop deze vervoert mogen worden. Zo geeft Moderna aan dat haar middel onder gekoelde omstandigheden (tussen de twee en acht graden Celsius) dertig dagen goed blijft. Het kandidaatvaccin van Pfizer en BioNTech lijkt vooralsnog echter te moeten worden bewaard onder zeer koude omstandigheden (-70 graden Celsius), een temperatuur die vervoer en distributie een stuk uitdagender maakt.