KLM A330 botst met Boeing 747 op Schiphol

Een van de laatste Boeing 747’s van de KLM heeft op zondag een deuk in de neus opgelopen. Het toestel werd geraakt door de linkervleugel van een Airbus A330 die op dat moment verplaatst werd. Voor de ruim eenentwintig jaar oude Boeing was het niet de eerste keer dat zij een botsing meemaakte op de grond.

Botsing

Deze botsing ontstond tijdens een verplaatsing van de Airbus A330 met registratie, PH-AOM. De Boeing 747 met registratie, PH-BFV, stond al een langere tijd stil op Schiphol. De laatste vlucht van de jumbo was op 25 oktober van dit jaar. Na deze bijzondere vlucht is het toestel naar Schiphol-Oost om gereed te maken voor de laatste vlucht naar de woestijn.

Schade

De vleugel van de A330 heeft de Boeing aan de linkerkant van de neus geraakt daar is nu ook een flinke streep te zien. Of de Airbus ook schade aan de vleugel heeft is nog niet bekend. Voor de BFV is het niet de eerste keer dat het een aanvaring op de grond heeft gehad. In het begin van 2019 raakte de 747 al een Boeing 787. Daarbij raakte het einde van de vleugel zwaar beschadigd. Het toestel stond toen drie dagen op de grond voor reparaties.

Probleem

Het probleem van botsing op de grond komen redelijk vaak voor. In juli dit jaar kwam een Boeing 787 van TUI in aanraking met een aviobrug. Ook dit gebeurde tijdens het verslepen van het toestel. Volgens het FNV is de werkdruk te hoog voor de medewerkers. Naast de werk druk is er ook een onderbezetting van personeel. Daarom is het lastig om het werk veilig uit te voeren.