Boeing: Komende twintig jaar ruim 2400 extra vrachtvliegtuigen nodig

Boeing heeft een voorspelling gedaan ten aanzien van de benodigde vrachtvliegtuigen voor de komende jaren. De Amerikaanse fabrikant wijst op de groei van cargo en zegt daarbij dat er de komende twintig jaar ruim 2400 extra vrachtvliegtuigen nodig zijn.

Voorspelling

Boeing publiceert tweejaarlijks een World Air Cargo Forecast (WACF) met daarbij een analyse voor de luchtvracht industrie. In de nieuwste WACF (17 november 2020), laat Boeing weten dat de vracht-kant van de luchtvaart zo’n zestig procent groeit tot aan 2039. Dit betekent dat er 2430 ‘nieuwe’ vrachttoestellen nodig zijn. Het gaat hierbij om ruim 900 nieuw gebouwde toestellen en zo’n 1500 omgebouwde passagierstoestellen

Up in the Sky schreef eerder over de ombouw van passagiers- naar vrachttoestellen.

Vrachtvluchten werden nog veelvuldig uitgevoerd tijdens de eerste coronagolf. Een goede timing dus om vliegtuigen om te zetten naar vrachtvarianten. Het omzetten van passagiersvliegtuigen naar een vrachtvariant is echter al iets van vĆ³Ć³r corona. https://t.co/8sdnS7MUxV — āœˆ Up in the Sky (@UpintheSkyNL) October 29, 2020

COVID

Ook de kansen van COVID-19 werden, naast de aanzienlijke langetermijnvraag naar luchtvracht, benoemd. Tot en met september was de wereldwijde luchtvrachtcapaciteit met bijna een kwart gedaald als gevolg van de afname van het widebody-netwerk voor passagiers. Als gevolg hiervan daalde het luchtvrachtverkeer met 12%, wat concurreert met dalingen in eerdere recessies. De opbrengsten stegen echter met meer dan 40% en de totale inkomsten uit de luchtvrachtindustrie waren meer dan 15% hoger. “Cargo-Operators bevonden zich in 2020 in een unieke positie om te voldoen aan de eisen van de markt op het gebied van snelheid, betrouwbaarheid en veiligheid door medische benodigdheden en andere goederen voor mensen en gemeenschappen over de hele wereld te vervoeren”, aldus Darren Hulst, vice-president Commercial Marketing.

In 2020 zijn ruim tweeduizend passagiersvliegtuigen in gezet om cargo-only operaties uit te voeren. Ook KLM maakte gebruik van de vraag naar luchtvracht. Zo werden de 747-comi’s nog in gezet voor vracht, en werd er, met onder andere de 777, aan het ‘cargo-in-cabin’ concept gewerkt.

Ā© KLM

Toekomst

De voorspelling van Boeing laat zien dat AziĆ« aan kop blijft, zowel binnen AziĆ« als naar de Amerikaanse en/of Europese markt. ā€œVooruitkijkend zullen toegewijde vrachtvliegtuigen nog belangrijker zijn om te concurreren op de luchtvrachtmarkten. De toestellen vervoeren meer dan de helft van het luchtvrachtverkeer en de cargo-luchtvaartmaatschappijen verdienen bijna 90% van de inkomsten uit de luchtvrachtindustrie”, zo stelt Darren Hulst.

Inmiddels maken grote maatschappijen zoals Emirates en Air France KLM Martinair Cargo zich klaar voor het vervoeren van vaccins. AF-KLM zei eerder deze maand al klaar te zijn voor het vervoeren van vaccins.