F-35’s beoefenen nachtvliegen vanaf Volkel | Foto’s

Deze week nog zijn vier tijdelijk F-35’s gestationeerd op de vliegbasis Volkel. Samen met de daar gebaseerde F-16’s wordt geoefend in het vliegen bij duisternis.

Sinds maandag 9 november opereren de F-35’s, afkomstig van de vliegbasis Leeuwarden, vanaf de Brabantse basis. Dit in het kader van oefening ‘Frisian Lightning II’, die twee weken duurt. Door vanaf een andere vliegbasis te opereren, kan geoefend worden om kortdurend een eenheid van vier F-35’s inclusief personeel en materieel elders in te zetten. Om coronabesmettingen tegen te gaan worden de militairen uit Leeuwarden zoveel mogelijk gescheiden van het personeel van Vliegbasis Volkel. De F-16’s van Volkel zijn deze weken ook ’s avonds actief.

Twee F-16’s van de vliegbasis Volkel voor een avondvlucht © Leonard van den Broek

Oefening

De verplaatsingsoefening wordt als een belangrijke stap gezien naar ‘Initial Operational Capability’ (IOC), initiële uitzendcapaciteit. Het is de bedoeling dat de Nederlandse F-35’s eind 2021 deze IOC-status behalen. Vier toestellen moeten dan gedurende korte tijd uitgezonden kunnen worden voor een operationele inzet, elders in de wereld. Volgend jaar staat oefening ‘Frisian Lightning III’ in de planning: het daadwerkelijk verplaatsen naar een buitenlandse vliegbasis en vanaf daar vliegen met de F-35.

Nederlandse F-35 taxiet naar de startbaan © Leonard van den Broek

Logistiek

Het zwaartepunt van de oefening ligt op de logistieke operatie, schrijft de Defensiekrant, een magazine van Defensie. Tientallen containers met reserve-onderdelen, gronduitrusting en alle andere benodigde materialen zijn vervoerd van Leeuwarden naar Volkel. Een ‘echte’ operationele uitzending wordt zo goed mogelijk beoefend. Voor veel vliegers is het bovendien de eerste keer dat ze bepaalde scenario’s met de F-35 trainen. En dan ook nog eens vanaf een vreemde vliegbasis. Vlieger Daniël in de Defensiekrant: “Dat is best een uitdaging. Je bent heel comfortabel met hoe het thuis gaat. Nu opereren we vanuit 2 zeecontainers en vanaf een platform dat we niet kennen. Dat maakt alles dynamischer.”

F-16’s van 312 squadron, vliegbasis Volkel © Leonard van den Broek

Duisternis

Mede omdat veel operationele missies ook bij duisternis worden uitgevoerd, zijn veel oefenvluchten na zonsondergang. Jaarlijks oefent de luchtmacht het avondvliegen, in de periode van november tot en met februari. F-16 en F-35 piloten maken dan gebruik van nachtzichtapparatuur.

F-35 piloot met nachtzichtapparatuur © Leonard van den Broek

De naverbrander van deze startende F-16 is goed zichtbaar in het donker © Leonard van den Broek