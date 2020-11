Hoe bijgeloof de luchtvaart beïnvloedt

Geen rij dertien in het vliegtuig of het gooien van muntjes naar een vliegtuig. Ook in de luchtvaart speelt bijgeloof een (speciale) rol.

Rij 13

Het ongeluksgetal dertien, vliegen op de dertiende of zitten in rij dertien. Het geeft sommige luchtvaartmaatschappijen aanleiding de dertiende rij in het vliegtuig te schrappen, zo ook bij KLM. Hier volgt rij veertien direct op rij twaalf. KLM-dochter Transavia vliegt echter wel met rij dertien.

In het buitenland zijn er ook vele verschillen. Lufthansa zet zelfs een stapje verder. Ook rij zeventien is niet te vinden in de toestellen van de Duitse maatschappij. Zeventien is een ongeluksnummer in zowel Italië als Brazilië. Niet gek dat onder andere Alitalia dus hetzelfde als Lufthansa doet. Ook rijen vier en negen zijn voor sommige luchtvaartmaatschappij reden genoeg om over te slaan.

Vluchtnummers

Daarnaast kunnen vluchtnummers volgens bijgelovige geluk óf ongeluk brengen. Zo gaat het om de cijfers vier en acht. Het Chinese geluksnummer acht werd door KLM (KL888) en Air Canada (AC88) gebruikt op routes van/naar Azië.

Muntjes

Ook het gooien van een geluksmuntje is voorgekomen in de luchtvaart, met alle gevolgen vandien. In 2019 gooide een Chineze man op de luchthaven van Wuhan een munt naar het vliegtuig. Het zou ervoor moeten zorgen dat de vlucht veilig zou verlopen. Levensgevaarlijk zo noemde de luchtvaartmaatschappij het voorval, de vlucht werd om veiligheidsredenen geschrapt. Het heeft luchtvaartmaatschappij Lucky Air, naar eigen zeggen, 15.000 euro gekost. De man heeft hiervoor ook een fikse boete gekregen. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurde. Eerder gooide een Chineze vrouw ook muntjes in de motor van een A320.