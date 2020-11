Terugblik: KLM vliegt als eerste Europese maatschappij met de DC-2 | Video

KLM had in 1934 een primeur door als eerste luchtvaartmaatschappij buiten Amerika te vliegen met de Douglas DC-2. In dat zelfde jaar werd het toestel door KLM ingezet bij de Melbourne race, waardoor het toestel in de schijnwerpers kwam. Na slechts enkele maanden crashte het eerste toestel in de woestijn.

Verandering

De luchtvaartindustrie zit begin jaren ’30 in de overgang van houten naar metalen vliegtuigen. Vliegtuigfabrikant Douglas ontwierp, op vraag van de Amerikaanse maatschappij TWA, de metalen Douglas DC-1. In 1934 besloot KLM de opvolger, de DC-2 aan te schaffen.

Uiver

Het toestel, onder registratie PH-AJU, kreeg de naam ‘Uiver’. KLM werd daarmee de eerste luchtvaartmaatschappij buiten de VS die een DC-2 in bezit had. Fabrikant Fokker kreeg de verkooprechten van de DC-2 in Europa in handen wat ervoor zorgde dat KLM nog steeds met Fokker zaken ging doen.

Race

Eind 1934 deed de ‘Uiver’ mee aan de Melbourne race ter ere van het honderdjarige bestaan van de Australische stad. Vanuit Londen vertrok het toestel richting Melbourne, die de eerste prijs in het handicapklassement won. In de snelheidsrace werd de DC-2 van KLM tweede, na de De Havilland DH.88. Over bijna twintigduizend kilometer deed het toestel 90 uur en 17 minuten.

Crash

Het duurde slecht drie maanden. De DC-2 crashte in de nacht van 19 op 20 december in 1934. Na het maken van een speciale, extra kerstpostvlucht naar Batavia werd het toestel vermist. Uiteindelijk werd het wrak in een Syrische woestijn aangetroffen, zonder overlevenden. Het lijkt erop dat het toestel is neergestort door de slechte weersomstandigheden. De gezagvoerder wilde in eerste instantie niet vertrekken waarop mede-oprichter Albert Plesman met zijn ontslag dreigde. Uiteindelijk is het toestel dus toch vertrokken en neergestort.

Douglas DC-2 van het Aviodrome museum, voor de replica van het oude Schiphol gebouw © Leonard van den Broek

Vliegende Hollanders

In aflevering 6 van de NPO-serie Vliegende Hollanders komt de wedstrijdvlucht van de DC-2 van KLM naar voren. “Plesman schrijft zich met zijn eerste Amerikaanse toestel, DC-2 ‘de Uiver’, in voor een luchtrace naar Australië. Hiermee wil hij bewijzen dat deze metalen toestellen beter zijn dan de kisten van Fokker. Heel Nederland leeft mee met de spannende tocht. Als Plesman ontdekt dat Fokker de verkooprechten van de DC-2 heeft bedongen, wordt de race nog veel spannender.”

