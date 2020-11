Reistijd wordt relaxtijd, met Privium op Schiphol

Voor wie extra ontspannen en comfortabel wil reizen via Schiphol, is het Privium-lidmaatschap ideaal. Steeds meer zakenreizigers én vakantiegangers maken dan ook van deze service gebruik. Ook als ze niet het hele jaar door de wereld over vliegen. Want je hoeft echt geen frequent flyer te zijn om te genieten van meer comfort, snelheid en service. Om te ontdekken wat reizigers het fijnst aan hun lidmaatschap vinden, maakten we een ronde door de Privium ClubLounge.

Meer tijd voor jezelf

Mondher Krifa is Privium-lid sinds 2019 en onderweg naar Porto voor zaken. Ook in coronatijd vliegt hij nog zo’n twee à drie keer per maand. “Ik heb het erg druk en moet regelmatig naar het buitenland om klanten te bezoeken. Het is hard werken, en dat doe ik graag. Maar ik vind dat je jezelf dan ook best mag belonen. Daarom heb ik een Privium Plus-lidmaatschap genomen.”

Hij hecht veel waarde aan rust, gemak en comfort. Zoals vooraan parkeren en in no-time door checks op de luchthaven. Maar reist hij ook echt sneller nu hij een lidmaatschap heeft? “Nee, eigenlijk niet moet ik zeggen. Maar dat is een bewuste keuze. Sterker nog: ik neem er juist méér tijd voor. Als ik twee uur van tevoren moet inchecken, kom ik een halfuurtje eerder. Om een krantje te lezen, voor een goeie kop koffie en een heerlijk broodje. Ik zie het echt als een stukje verwennerij. Zo geniet ik meer van mijn reis en mijn werk.”

© Schiphol

Rustmoment in je reis

Marijn Offringa en haar partner Jan-Wouter zijn allebei lid van Privium. Soms reizen ze samen, soms alleen. De ene keer zakelijk, en dan weer privé. Vandaag gaan ze naar Lissabon. Maar al die details doen er eigenlijk niet zo toe. Want ongeacht hoe ze reizen, ze voelen zich helemaal thuis in de ClubLounge. Jan-Wouter vat het treffend samen: “Zo’n reis van deur tot deur heeft vrij veel onrust in zich. En Privium neemt veel van die ‘hassle’ weg. De lounge is verreweg mijn favoriete Privium-onderdeel. Een heerlijk rustpunt in mijn reis.”

Echt een upgrade

Marijn is het helemaal met Jan-Wouter eens. En ze waardeert ook de snelle check-in en securityprocessen. Zeker als het druk is op Schiphol. “De Privium Lounge is een comfortabele bubbel. Dat scheelt een hoop prikkels. Daarnaast heb ik meer grip op mijn reisflow, waardoor ik sneller reis en uitgerust aankom. Tel daarbij de extreem vriendelijke medewerkers in de lounge op, en je hebt echt een businessclass airport-ervaring.”

© Schiphol

Ervaar het zelf

Privium is een uitstekende keuze voor frequent flyers. Maar ook als u maar een paar keer per jaar vliegt, kan een lidmaatschap interessant zijn. Wilt u de vele voordelen van Privium Plus zelf ervaren? Met het proefabonnement heeft u voor slechts 95 euro vier maanden toegang tot Privium Lounges, kunt u securityen grenscontroles snel passeren en gebruikmaken van de beste parkeerplekken.