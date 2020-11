KLM reageert op de nieuwe Luchtvaartnota

Gisteren stemde de ministerraad in met de Luchtvaartnota 2020-2050. De nota beschrijft de koers voor de luchtvaartsector in de aankomende dertig jaar. Hiermee wordt de basis gelegd voor de periode na de huidige coronacrisis. Hiervoor heeft het kabinet gekeken naar verschillende onderwerpen voor de toekomst. Duurzaamheid in de verschillende vormen staat hierbij centraal. Vandaag heeft KLM een kritische kanttekening gezet bij de plannen van het kabinet.

Luchtvaartnota

De luchtvaartnota bekijkt hoe de toekomst van de sector eruit zou moeten gaan zien. Het kabinet zet haar zinnen op een veilig en sterk netwerk met de rest van de wereld. Om dat te kunnen bereiken wil het Rijk een stillere en duurzamere luchtvaart in Nederland. De CO2 uitstoot moet daarom in 2050 gehalveerd zijn ten opzichte van 2005. Verder wil het kabinet ook een aantrekkelijkere leefomgeving om luchthavens. Zoals de nota stelt ‘… er alleen ruimte voor groei voor de Nederlandse luchthavens is als de hinder voor mensen in de omgeving en de impact op het milieu aantoonbaar afneemt’. Een methode om dat te bereiken is het terugbrengen van het aantal nachtvluchten op Schiphol. Ook gaat er meer gebruik worden gemaakt van geluidsmetingen. Momenteel wordt er nog veel geluidshinder berekent. Naast deze maatregelen wil het kabinet de verbindingen over het spoor en de weg verbeteren om het aantrekkelijker te maken voor mensen om een alternatieve manier te kiezen.

KLM

De Nederlandse maatschappij geeft een gemengde reactie op de nieuwe Luchtvaartnota. De KLM geeft haar ‘volledige commitment’ om de geluidshinder op Schiphol met twee procent per jaar te reduceren. Verder blijft de maatschappij ook investeren in de ontwikkeling van een duurzamere vloot daarmee volgt ze de koers van de nieuwe nota. Wel heeft de KLM een kritisch gemaakt over de reductie van het aantal nachtvluchten. De minister wil ook de vluchten rond het begin en eind van de nacht reduceren. Het tijdvak tussen tien en elf uur s ’avonds en tussen zeven en acht uur s ’ochtends. De vluchten die oorspronkelijk in de nacht gepland stonden zouden dan naar die tijdvakken kunnen. Eerder op de dag zijn de zogenaamde ‘slots’ al op dus kunnen de vluchten alleen maar naar die tijden. Mocht het zo zijn dat deze tijdvakken ook geminimaliseerd moeten worden zal dat schade op gaan leveren stelt de KLM zelf.