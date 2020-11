EASA heft 737 MAX-verbod waarschijnlijk in januari op

Nu de Boeing 737 MAX in Amerika weer mag vliegen verwacht de Europese organisatie EASA de MAX in januari 2021 weer goed te keuren.

EASA

Directeur Patrick Ky van EASA meldde dit zaterdag tijdens een online conferentie. Na de goedkeuring van de Amerikaanse FAA is de volgende grote stap, de goedkeuring van EASA. Normaliter neemt EASA de richtlijnen van de FAA grotendeels over, maar door de situatie van de 737 MAX is er voor een andere aanpak gekozen.

Met de goedkeuring in Europa, zal de 737 MAX weer, met de benodigde aanpassing, kunnen vliegen in het Amerikaanse en Europese luchtruim. Het is echter afwachten wanneer daadwerkelijk de eerste lijnvluchten worden hervat. EASA zal, net als de FAA, met diverse acties komen voor luchtvaartmaatschappijen alvorens de 737 MAX weer veilig kan vliegen.

Het is meer dan zeshonderd dagen geleden dat de 737 MAX voor het laatst betalende passagiers heeft gevlogen.

Het is meer dan zeshonderd dagen geleden dat de 737 MAX voor het laatst betalende passagiers heeft vervoerd.https://t.co/N6TBOxfsnj — ✈ Up in the Sky (@UpintheSkyNL) November 19, 2020