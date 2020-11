Japanse luchtmacht zegt Phantoms vaarwel

Japan heeft op 20 november officieel afscheid genomen van de F-4 Phantom als luchtverdedigingsjager. Dit werd door de Japanse luchtmacht bekend gemaakt via sociale media.

De laatste eenheid die nog met de Phantom vloog was 301 Hikotai. Dit squadron was niet alleen de laatste eenheid dat nog met de Phantom vloog, het was 48 jaar geleden ook het allereerste squadron met dit type. Met een ceremonie op de vliegbasis Hyakuri werd afgelopen vrijdag het squadron ontbonden. Begin volgend jaar zal 301 Hikotai worden heropgericht, waarschijnlijk op de basis Misawa in het noorden van Japan. Daar zal het worden uitgerust met de F-35.

Phantoms van 301 Hikotai met het squadronemleem (een zwarte kikker) op de staart © Leonard van den Broek

Opgeheven

Tot maart 2019 was de vliegbasis Hyakuri bij Tokyo de thuisbasis van de drie laatste Phantom-squadrons. Op dat moment verhuisde 302 Hikotai naar Misawa, om als eerste squadron over te gaan op de F-35. Vervolgens werd in maart van dit jaar 501 Hikotai opgeheven. Dit betekende voor Japan het afscheid van de ‘foto-Phantom’. Het squadron met Woody Woodpecker op de staart vloog met de verkenningsversie van de Phantom.

RF-4E fotoverkenner van 501 Hikotai © Leonard van den Broek

Afscheidstour

De Japanse luchtmacht heeft een traditie om bij elk jubileum en elk afscheid één of meer toestellen een bijzonder kleurenschema te geven. Omdat niet alleen 301 Hikotai afscheid neemt van de Phantom maar ook de gehele Japanse luchtmacht, kregen nu twee toestellen een opvallende beschildering. De afgelopen weken maakten deze twee toestellen al een afscheidstour langs alle vliegbases waar ooit Phantoms gestationeerd zijn geweest. Tijdens de ceremonie afgelopen vrijdag, vlogen de twee speciaal beschilderde toestellen samen met de allerlaatst gebouwde F-4 een afscheidsvlucht. Hoewel 301 Hikotai nu officieel is opgeheven, zal de allerlaatste vlucht waarschijnlijk pas volgende maand zijn.

Een F-4EJ Kai Phantom van 302 Hikotai © Leonard van den Broek

Gemoderniseerd

In 1968 kocht Japan 140 F-4EJ Phantoms als luchtverdedigingsjager, waarvan vrijwel alle toestellen door Mitsubishi in licentie werden gebouwd. Veertien RF-4E fotoverkenners voor 501 Hikotai werden door McDonnell Douglas in Amerika gefabriceerd. In de jaren ’80 werden 96 F-4EJ’s gemoderniseerd tot F-4EJ改 (Kai, ‘gewijzigd’). Deze Phantoms kregen onder meer een nieuwe radar en ‘radar warning receivers’ in de staart. De enig overgebleven eenheid van de Japanse luchtmacht die nog met de Phantom vliegt is de testeenheid op de vliegbasis Gifu. Deze Phantoms, waaronder enkele niet-gemoderniseerde F-4EJ’s, zullen nog enige tijd blijven doorvliegen.

Griekse F-4E Phantom (Luchtmachtdagen 2019, Volkel) © Leonard van den Broek

Overgebleven

Er zijn nog vier landen met F-4E Phantoms bij operationele squadrons: Griekenland, Turkije en Zuid-Korea (elk met één squadron) en Iran. In 2017 nam Griekenland al afscheid van de RF-4, als één van de laatste gebruikers. Alleen de Iraanse luchtmacht heeft nog RF-4E’s in gebruik, maar het exacte aantal en de operationele inzetbaarheid is onbekend.

pic.twitter.com/LbhtpbSz15 — 航空自衛隊百里基地 (@jasdf_hyakuri) November 20, 2020 Tweet van JASDF Hyakuri over de afscheidsceremonie van 301 Hikotai.