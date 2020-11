Terugblik: De 6e internationale luchtvaartshow in Nederland | Video

Eerder deze maand maakte defensie bekent dat de luchtmachtdagen in 2021 niet door zullen gaan. Het is in de corona pandemie niet mogelijk om deze evenementen te organiseren. De video in dit artikel gaat over de luchtvaartshow van 1957 in Ypenburg. Het was de zesde keer dat de show gehouden werd. Speciaal aan deze editie was het 50-jarige bestaan van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart. Koningin Juliana was ook aanwezig op de show. Verschillende toestellen waren te zien. Van de Fokker Spin tot aan de nieuwste DC-7. Verder waren er ook demonstraties van de Patrouille de France en de Sky-Blazers.

Hieronder is een verslag van de internationale luchtvaartshow te zien.