CEO Delta Airlines ziet mogelijkheden voor 737 Max

In een interview met de Financial Times heeft Ed Bastian, CEO van Delta Airlines aangegeven te kijken naar de mogelijkheid om de Boeing 737 Max aan de vloot toe te voegen.

De markt in

Boeing kreeg in de nasleep van het vliegverbod van de 737 MAX te maken met een flink aantal klanten die orders voor het toestel schrapten. De vliegtuigbouwer heeft daarom te maken met een grote voorraad toestellen welke nog niet verkocht zijn. Om voor deze vliegtuigen alsnog een nieuwe eigenaar te vinden heeft Boeing een aantal luchtvaartmaatschappijen benaderd. Waaronder Delta Airlines dus.

Serieuze interesse

Delta Airlines onderzoekt de mogelijkheid de Boeing 737 MAX te kopen. “We praten met Boeing over veel verschillende dingen, inclusief de Max”, aldus Ed Bastian. Aanvullend: “Als er een kans is waarbij we ons op ons gemak voelen bij het aanschaffen van de MAX, zullen we dat zonder aarzelen doen.” Een eventuele bestelling zou de eerste zijn voor Delta, die het toestel niet in zijn vloot had toen het vliegtuig in maart 2019 een vliegverbod kreeg na twee dodelijke crashes.

Onderhandeling

Helemaal uit de lucht vallen komen de uitspraken van Delta’s CEO niet. De Amerikaanse maatschappij is de laatste jaren bezig zijn vloot te vernieuwen. Hierbij valt op dat er steeds meer naar een (bijna) volledige Airbus-vloot wordt bewogen. Delta heeft momenteel bestellingen uitstaan voor voor onder andere de Airbus A220 en A320-familie van toestellen. Omdat deze toestellen in de Verenigde Staten worden gebouwd, is van een verhoogde aanschafprijs door importheffingen geen sprake. De toespelingen naar het aankopen van Boeing-toestellen kan helpen bij de onderhandelingen met Airbus voor toekomstige orders.