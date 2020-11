Herculessen drie weken lang boven Nederland actief tijdens gezamelijke oefening

Van maandag 23 november tot en met vrijdag 11 december wordt de oefening Werewolf Resilience gehouden. Vanuit de Koninklijke Luchtmacht zullen hiervoor twee C-130 Herculessen worden ingezet boven diverse gebieden in Nederland.

Joint excercise

Werewolf Resilience is een gezamenlijke oefening van de Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Marine. Deze vorm van optreden, waarbij verschillende krijgsmachtonderdelen samenwerken, wordt ook wel ‘joint’ optreden genoemd. De Koninklijke Luchtmacht levert met het 336 squadron vanuit vliegbasis Eindhoven twee C-130H Hercules transporttoestellen. Het squadron zal opereren met het Korps Commandotroepen, 11 Luchtmobiele Brigade en Bijzondere Bijstandseenheden van de Koninklijke Marine.

Drie weken lang vliegen twee C-130's twee keer per dag naar verschillende dropzones en vliegbases in Nederland en Weelde (BE). Het 336 squadron traint samen met personeel van @VlbEindhoven, @11Luchtmobiel, KCT en @korpsmariniers. — Vliegbasis Eindhoven (@VlbEindhoven) November 17, 2020

Van VS naar NL

Normaal gesproken vindt deze oefening plaats in Yuma, Arizona. Vanwege de coronapandemie is dat dit jaar echter niet mogelijk. Twee keer per dag vertrekken twee C-130 Hercules transportvliegtuigen vanaf vliegbasis Eindhoven om verschillende aspecten als laagvliegen, avondvliegen, tactical arrivals, para-drops en cargo delivery system-drops te trainen boven Nederland. Er wordt gevlogen op doordeweekse dagen, telkens tussen 09:00 uur en 23:00 uur.

TGB

TGB Marnewaard (bron: Ministerie van Defensie

Voor de oefening wordt gebruik gemaakt van een aantal (militaire) oefenterreinen, namelijk Deelen, Twente en Marnewaard, alsook Weelde in België. Het gebied rondom deze locaties wordt daarbij aangemerkt als een tijdelijk gebied met beperkingen (TGB). Een TGB is een afgebakend gebied (drie dimensionaal) waarin het vliegverkeer wordt beperkt voor vluchten die niet betrokken zijn bij een oefening, in dit geval dus Werewolf Resilience. Primaire reden hiervoor is het bevorderen van een veilig verloop van de oefening.