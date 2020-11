Nieuwe privéjet Max Verstappen krijgt registratie van KLM DC-10

In de toekomst hoeft de Nederlandse Formule-1 piloot Max Verstappen zich geen zorgen meer te maken om hoe hij van race naar race reist. Binnenkort kan hij zich de eigenaar noemen van een Falcon 900EX, afkomstig van Richard Branson, baas van het Virgin-concern. Opvallend: de registratie die het toestel krijgt is afkomstig van een voormalige DC-10 van KLM.

Virgin Galactic

De machine vloog voorheen in een opvallend Virgin Galactic kleurenschema en had de toepasselijke registratie M-VGAL. M is overigens de prefix van het eiland Man, een register dat voornamelijk wordt gebruikt om luxe jets “offshore” te registreren wegens diverse belastingvoordelen.



Het vliegtuig is gebouwd in 2009 en deed tot 2015 dienst in India voordat Richard Branson de kist overnam. Er is plaats voor maximaal 18 passagiers en volgetankt kan het een afstand afleggen van 8.340 kilometer.

KLM DC-10!

In het Nederlandse burgerluchtvaartregister zal Max’ nieuwe aanwinst als PH-DTF worden ingeschreven. Opvallend, want deze registratie behoorde van 1973 tot en met 1977 toe aan de McDonnell Douglas DC-10 van de KLM! De PH-DTF “Guiseppe Verdi” kwam in april 1973 bij de KLM in dienst en verliet na slechts vier jaar de vloot om bij de Venezolaanse KLM partner VIASA aan de slag te gaan. PH-MAX was natuurlijk ook een optie geweest en ook deze registratie is al eens op een Nederlands McDonnell Douglas vliegtuig gebruikt en wel op een DC-9 van Martinair!