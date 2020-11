Topman Qantas: “Vaccinatie verplicht voor reizigers internationale vluchten”

Qantas is van plan om vaccinatie tegen COVID-19 verplicht te stellen voor passagiers zodra de luchtvaartmaatschappij volgend jaar weer internationaal gaat vliegen, en verwacht dat andere luchtvaartmaatschappijen dit voorbeeld zullen volgen.

Verplichting

In gesprek met het Australische tv-programma A Current Affair zei Alan Joyce, CEO van Qantas: “We willen onze algemene voorwaarden wijzigen, waarbij voor voor internationale reizigers geldt dat we deze mensen zullen vragen een vaccinatie te hebben voordat ze aan boord kunnen gaan.” Over binnenlandse vluchten zei de topman dat het zal afhangen van “wat er gebeurt met COVID-19 op de markt, maar zeker voor internationale bezoekers die naar buiten komen en mensen die het land verlaten, denken we dat dat een noodzaak is.”

#BREAKING: QANTAS CEO confirms that proof that you've been vaccinated for COVID-19 will be compulsory for international air travel onboard his aircraft. #9ACA pic.twitter.com/dhk3Hsnxn9 — A Current Affair (@ACurrentAffair9) November 23, 2020

Digitaal paspoort

Qantas zou niet de enige zijn die erop aandringt dat reizigers een paspoort met vaccinatiebewijs inpakken. “Ik heb gesproken met mijn collega’s bij andere luchtvaartmaatschappijen over de hele wereld, en ik denk dat dit over de hele linie een gemeenschappelijk thema zal worden”, aldus Joyce. Hij voegt daaraan toe dat het bewijs van vaccinatie waarschijnlijk wordt opgeslagen in een elektronisch ‘digitaal paspoort’ dat al wordt ontwikkeld door luchtvaartmaatschappijen en overheden over de hele wereld. “Waar we naar kijken is hoe je een vaccinatiepaspoort kunt hebben, een elektronische versie ervan, dat bevestigt wat het vaccin is en of het acceptabel is voor het land waar je naartoe reist. Er is veel logistiek, veel technologie die nodig zal zijn om dit mogelijk te maken, maar de luchtvaartmaatschappijen en de regeringen werken hier momenteel aan.”