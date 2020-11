Delta zet de standaard voor veiliger reizen

Sinds het uitbreken van de COVID-19 pandemie, heeft Delta meer dan 100 maatregelen getroffen om een veilige ervaring voor passagiers en werknemers te waarborgen, als onderdeel van de Delta CareStandard℠, een commitment aan verbeterde hygiëne, meer ruimte, veiliger services en grotere flexibiliteit.

Met op dit moment vluchten vanaf Amsterdam naar Atlanta, Boston, Detroit, Minneapolis, New York-JFK en Seattle, zorgt Delta op verschillende manieren voor vertrouwen bij passagiers als zij weer gaan vliegen. Met elke stap zorgt Delta voor meer veiligheid voor passagiers.

Focus op schoon

Delta desinfecteert elk toestel voorafgaand aan iedere vlucht elektrostatisch met een hoogwaardig ontsmettingsmiddel, en ook alle veelgebruikte oppervlakken worden afgenomen. Naast deze frequente reiniging, installeert Delta momenteel antimicrobiële verlichting in toiletten aan boord om de veiligheid te vergroten en plaatste eerder al handdesinfectiezuilen aan boord. Op de grond zorgt intensieve reiniging ervoor dat oppervlakken schoon zijn tijdens elke stap van de reis, vanaf het inchecken en de Delta SkyClub® tot en met de loopbrug en de bagageband.

Meer ruimte

Delta verlengt het blokkeren van middenstoelen en het beperken van het aantal passagiers aan boord tot en met 30 maart 2021. Tot de overige afstandsmaatregelen behoort ook het van achter naar voren boarden in kleine groepen waardoor passagiers elkaar minder hoeven te passeren.

Schone lucht

Schone lucht vormt de basis van de vele beschermingsmaatregelen die Delta biedt. Om deze reden worden alle toestellen elke twee minuten geventileerd met verse buitenlucht, alsook en met lucht die wordt gerecirculeerd via industriële HEPA-filters. Een recente studie die werd uitgevoerd in samenwerking met het Georgia Institute of Technology toont aan dat de lucht tijdens een vlucht vele malen schoner is dan de lucht die wordt aangetroffen in andere binnenruimten, zoals restaurants, woningen en supermarkten.

Flexibiliteit en contactloos reizen

Klanten kunnen hun reizen plannen met het geruste gevoel dat wijziging of annulering mogelijk is, zo nodig tot en met het eind van het jaar. Delta evalueert haar beleid voortdurend om de flexibiliteit en superieure service die onze passagiers verwachten, ook echt waar te maken.

Onderweg biedt de Fly Delta App passagiers de instrumenten die zij nodig hebben voor een contactloze reiservaring. Passagiers kunnen online inchecken, hun eigen boardingpas scannen en zelfs een melding ontvangen op het moment dat de bagageband na desinfectie geheel veilig is om hun bagage op te halen.

Samenwerken met deskundigen

Delta heeft deskundigen van Mayo Clinic in de arm genomen om de gezondheids- en veiligheidsprotocollen bij elke stap van de reis te verbeteren en werkt samen met andere gezondheidsautoriteiten, waaronder het Center for Disease Control & Prevention (CDC) en de WHO om reizen veiliger te maken. De luchtvaartmaatschappij was tevens een van de eerste Fortune 100-bedrijven die een COVID-19-test van het voltallige personeel invoerde.