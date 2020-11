IATA deelt verwachtingen voor 2020 en 2021

De International Air Transport Association (IATA) heeft een nieuw vooruitzicht gepresenteerd voor de luchtvaartsector in 2020 en 2021. IATA presenteerde al eerder een voorspelling in het jaar maar de cijfers uit dat rapport zijn nu bijgesteld naar de laatste informatie. De organisatie voorziet erg diepe verliezen dit jaar en volgend jaar.

Verlies

IATA had in juni dit jaar al verwacht dat de industrie 84 miljard dollar zou verliezen. Dat is nu bijgesteld naar ruim 118 miljard dollar. Ook de verwachting voor 2021 is slechter dan eerst gedacht. In het volgende jaar wordt een verlies van ruim 38 miljard dollar, dat was eerst 15 miljard dollar. De crisis is volgens IATA verwoestend voor de sector. Maatschappijen hebben hun kosten gemiddeld met 45 procent gereduceerd. Helaas is dat nog niet genoeg, aangezien de omzet met ruim 60 procent is gedaald. Dat resulteert in een verlies van 66 dollar per vervoerde passagier.

2020

De hele industrie is meer dan gehalveerd vergeleken met 2019 als er gekeken wordt naar de kosten en opbrengsten. De passagiersaantallen zijn met 60,5 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar. Het is vergelijkbaar met de aantallen uit 2003. De loadfactor is ook gedaald ten opzichte van 2019. Van 82,5 procent naar 65,5 procent. Dat is het laagste sinds 1993. De vrachtsector wordt minder geraakt dan de passagierssector. Het aantal ton vracht wordt minder verwacht dan in het vorige jaar echter is de omzet met 30 procent vergroot. IATA verwacht dat het een lange en zware weg terug wordt naar het oude niveau. Dat op ze vroegst in 2024 wordt verwacht.