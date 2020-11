Lufthansa gaat een ‘Sleeper’s Row’ -proef aanbieden

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa gaat een nieuw product aanbieden aan boord. Het wordt een ‘Sleeper’s Row’ genoemd. Voorlopig gaat het nog om een proef van het nieuwe product. Het zal beschikbaar zijn voor klanten die vliegen tussen Frankfurt en São Paulo.

Slapen

Het nieuwe product is speciaal ontworpen om de slaapkwaliteit te verhogen in de economyclass. Tijdens de corona crisis is er veel minder vraag naar tickets. Daarom zijn veel meer stoelen vrij dan normaal. Die kans gaat Lufthansa nu benutten om een slaappakket aan te bieden. Het pakket bestaat uit een slaapmatje, deken en een businessclass kwaliteit kussen. Dit kan dan over een rij van drie of vier stoelen gelegd worden.

© Lufthansa

Proef

Het gaat voorlopig nog om een proef van het concept. Passagiers kunnen voor 260 dollar het pakket bestellen op de luchthaven zelf. Bij de prijs zit ook prioriteit bij het boarding proces inbegrepen. De ‘Sleep Row’ is voorlopig alleen beschikbaar op de route Frankfurt – São Paulo. De proefperiode zal tot midden december lopen. Of de maatschappij het daarna op meerdere vluchten zal introduceren is nog niet bekend.