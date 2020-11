‘Merkel One’ vliegt ruim 19 uur non-stop naar Australië

De nieuwe Airbus A350 van de Duitse luchtmacht wordt getest op haar inzetbaarheid. Een van de onderdelen van deze testen is een ultra-langeafstandsvlucht. De vlucht van Keulen naar de Australische hoofdstad Canberra duurde in totaal negentien uur en dertien minuten. Daarmee is deze vlucht langer dan de langste A350 route van Singapore Airlines.

Vlucht

De speciale testvlucht was niet de eerste van zijn soort. Het vliegtuig vloog al eerder direct naar Los Angeles. Deze missie was vele male verder dan de LA vlucht. Met een afstand van bijna negen duizend nautische mijlen, omgerekend zo’n zestien en een half duizend kilometer, was de vlucht in de klasse van ultra-langeafstanden. Om de afstand te halen vloog het toestel op een hoogte van 41.000 voet. De terugweg was een stuk makkelijker af te leggen voor het vliegtuig, met een tussenlanding op de luchthaven van Papeete.

Doel

Het doel van dit soort vluchten is voornamelijk om de bemanning te trainen. Aangezien dit toestel geen betalende passagiers vervoerd maar Duitse VIPs. Daarmee moet het vliegtuig overal ter wereld inzetbaar zijn. Daarom worden dit soort langeafstandsvluchten ook goed geoefend. Binnenkort zullen er drie Airbus A350’s dienstdoen als regeringsvliegtuigen voor de Duitse overheid. Daarmee zullen ze de oude A340’s vervangen.

Der Test für unseren neuen #A350 geht weiter. Diesmal stand ein Ultra-Langstreckenflug von Köln nach Canberra 🇦🇺 und wieder zurück auf dem Programm. Wir sind einsatzbereit! @Airbus @AirbusDefence @AusAirForce pic.twitter.com/4maH7VM7hn — Team_Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) November 23, 2020