Onderzoek naar ‘zeer kostbaar reclame blaadje’ van Lelystad

De Reclame Code Commissie buigt zicht donderdag over de Lelystad Airport krant. Volgens de aanklager gaat het artikel over Lelystad Airport in tegen de richtlijnen van overheidscommunicatie.

Lelystad

Al enkele jaren geeft de gemeente Lelystad de krant uit. Deze zomer verscheen de krant waarin gesteld werd dat Lelystad Airport aan aan voorwaarden voldeed.

“De krant is niets anders dan een zeer kostbaar reclame blaadje. Vermomd als objectieve overheidsinformatie. Dit is tegen de Reclame Code en gaat lijnrecht in tegen de richtlijnen voor overheidscommunicatie. De burger mag neutrale en waarheidsgetrouwe informatie verwachten, dit is hier niet het geval en dat is zeer kwalijk“, aldus aanklager Eric Stam, voorzitter van actiegroep SATL. Zij Eerder kwam de groep al naar voren over misleidende reclame van KLM ten aanzien van duurzame vliegtuigbrandstof.

Donderdag buigt de commissie zich over de krant en of het in strijd is met de Nederlandse Reclame Code.