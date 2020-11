Oproep aan overheden om ontwikkeling van duurzame brandstof te ondersteunen

De organisatie IATA heeft overheden opgeroepen om de luchtvaartindustrie te steunen in de ontwikkeling en het gebruik van duurzame brandstof. Volgens IATA is dit een cruciale stap om de duurzaamheidsdoelstelling van 2050 te halen.

SAF

SAF is een vorm van duurzame vliegtuigbrandstof die (nog minimaal) gebruikt wordt in de luchtvaart. Op Schiphol wordt SAF al ingezet, waarbij onder andere KLM gebruikt maakt van deze vorm van brandstof. De brandstof wordt bijgemengd met de ‘normale’ kerosine die in vliegtuigen worden gebruikt.

IATA

“We weten al lang dat een energietransitie naar SAF een game-changer is. Maar energietransities hebben overheidssteun nodig. De kosten van SAF zijn te hoog en de voorraden te beperkt. Deze crisis is de kans om daar verandering in te brengen. Door economische stimuleringsfondsen in te zetten voor de ontwikkeling van een grootschalige, concurrerende SAF-markt, zou dit een drievoudige overwinning zijn: banen creëren, klimaatverandering bestrijden en de wereld duurzaam verbinden ”, aldus Alexandre de Juniac, directeur-generaal en CEO van IATA.

Steun

Het gebruik van SAF is momenteel zo’n twee tot vier keer zo duur als kerosine. Slechts 0.1 procent van de totale hoeveelheid brandstof bestaat uit SAF. Met extra investeringen en steun verwacht IATA dat deze productie opgeschroefd kan worden naar twee procent.

“Als we de prijzen van SAF kunnen verlagen terwijl we de productievolumes opdrijven, zullen we in staat zijn om de wereld na COVID-19, duurzaam met elkaar te verbinden ”, aldus de Juniac.

Nederland

Eerder riepen onder andere Schiphol en KLM al op tot een internationale bijmengverplichting op duurzame vormen van kerosine. “Ons doel is CO 2 -neutrale luchtvaart in 2050. Innovatie is de manier om die ambitie te realiseren. Duurzame vliegtuigbrandstof is een bewezen technologie en het is nodig de productie daarvan op te schalen. Dat kan door een Europese bijmengverplichting. Zo’n bijmengverplichting is een goed voorbeeld van beleid dat investeringen en innovatie aanjaagt,” aldus CEO van Schiphol Dick Benschop.