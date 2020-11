Thanksgiving geeft luchtvaart in Amerika een impuls

Het luchtruim boven Amerika was de laatste maanden niet te vergelijken met voorgaande jaren. De nationale feestdag, Thanksgiving, brengt echter meer mensen op de been. Dit is ook terug te zien in het luchtruim boven Amerika.

Feest

Miljoenen Amerikanen gaan op pad om Thanksgiving met familie of vrienden te kunnen vieren. Ondanks de oproep om niet te gaan reizen, is een duidelijke toename in het aantal reisbewegingen te zien.

Drukte

Afgelopen weekend waren er meer dan drie miljoen vliegtuigpassagiers. Het was het drukste weekend sinds de uitbraak van het coronavirus in maart. Ondanks de drukte lag het aantal passagiers nog wel zo’n 60 procent onder vorig jaar. Daarbij neemt het aantal coronabesmettingen in de VS fors toe wat weer impact kan hebben op de luchtvaart.

Luchtruim

Met bijna 7000 actieve vluchten afgelopen disndag rond het middaguur, staat 2019 nog, met 7630 vluchten, bovenaan. In 2020 waren er rond dat zelfde tijdstip echter meer vluchten dan in 2018, ondanks de coronacrisis. Ook is te zien dat het totaal aantal vluchten op de wereld nog steeds relatief laag is. Dit jaar waren de bijna 7000 vluchten zo’n 65 procent van het totaal aantal actieve vluchten in de wereld, terwijl de voorgaande jaren dat onder de 50 procent lag.

The skies above North America at Noon ET on the Tuesday before Thanksgiving.



Active flights

2018: 6,815

2019: 7,630

2020: 6,972



📡 https://t.co/NePPWZCDVp pic.twitter.com/WOY9j0BXpx — Flightradar24 (@flightradar24) November 24, 2020