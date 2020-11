De Beluga en de Dreamlifter | Foto’s

De grote vliegtuigfabrikanten Airbus en Boeing hebben haar eigen vrachtvliegtuig ontworpen om onderdelen van vliegtuigen te transporteren. In dit artikel brengen we de Beluga (Airbus) en Dreamlifter (Boeing) in beeld.

Beluga

Airbus ontwikkelde de Beluga voor het vervoer van vliegtuigonderdelen. De Beluga bleek ‘te klein’, en dus kwam de XL-variant. De Beluga XL is 63 meter lang (vergelijkbaar met een A330-300) en bijna 19 meter hoog (vergelijkbaar met een 747-400). Het toestel kan hierdoor twee vleugels van een A330 meenemen.

Belug XL © Airbus

BelugaXL ©Airbus

BelugaXL ©Airbus

BelugaXL ©Airbus

Dreamlifter

De Dreamlifter is inmiddels ingehaald door de Beluga XL op gebied van capaciteit. Waar de Boeing-variant eerder meer kon vervoeren dan de Beluga, is de XL-variant van Airbus een stukje groter. Het ontwerp van het toestel is gebaseerd op de 747-400, maar dan met een uniek ontwerp om componenten te vervoeren. De Dreamlifter is zo’n 21,5 meter hoog (2,5 meter lager dan een A380) en 72 meter lang (vergelijkbaar met een A380).

Dreamlifter © Boeing

Dreamlifter © Boeing

Dreamlifter ©Remco de Wit

Dreamlifter © Boeing