Luxair kleurt Dash-8 oranje

In het kader van het thema “The International Day for the Elimination of Violence against Women and Girls” heeft de nationale maatschappij van Luxemburg, Luxair, een van haar Bombardier Q400’s met registratie LX-LGE van oranje opschriften voorzien

Vrouwelijke crew

Hiermee wil Luxair de aandacht vestigen op het thema geweld tegen vrouwen. Op de Q400 is tevens te tekst LuxairStandsUp aangebracht. Op 25 November was het thema-vliegtuig voor het eerst in de lucht. Met een geheel vrouwelijke crew werd de lijndienst Luxemburg-Rome uitgevoerd.

© Peter Bakema

Luxair en Sumo

Deze Q400 is niet de enige kist van Luxair in speciale uitmonstering. Afgelopen zomer startte Luxair een project met de Luxemburgse kunstenaar Christian “Sumo” Pearson met de titel “Flying is an art”. Een Boeing 737-800 (LX-LGU) werd van een bonte “street art” beschildering voorzien en ook in de cabine en in het boordmagazine zijn de tekeningen van Sumo terug te vinden. In oktober volgende een tweede “Sumo plane”, Q400 LX-LQA.

© Peter Bakema

© Peter Bakema

Making of

Op deze website wordt het hele project uitvoerig besproken en is de hele totstandkoming van de livery, van ontwerp tot aanbrengen op de 737 te zien.