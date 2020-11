Helikopteroperaties in Zeeland

Wie in de provincie Zeeland helikopters in actie van nabij wil aanschouwen kan terecht op twee locaties. Op het vliegveld Midden-Zeeland bij Arnemuiden heeft de NHV Group een Airbus Helicopters H145 gestationeerd. Het toestel wordt gebruikt om onderhoudstechnici naar windmolenparken in de Noordzee te vliegen. Op Schouwen-Duiveland, iets ten noorden van Zierikzee, is Prince Helicopters gevestigd. Met drie wentelwieken worden uiteenlopende taken uitgevoerd. Up in the Sky bracht afgelopen zomer een bezoek aan beide locaties en maakte de volgende reportage.

Grootste

NHV (Noordzee Helikopters Vlaanderen) behoort tot de grootste helikopter operators van Europa. Het bedrijf maakt gebruik van 64 helikopters van 9 verschillende typen. Van fabrikant Airbus Helicopters zijn dat H175, H155, H145, AS365, EC145 en AS350. Verder zijn er heli’s in dienst van Leonardo Helicopters (AW169 en AW139) en tenslotte een toestel van Amerikaans fabricaat: de MD Explorer 902.

Bases

Bij de NHV Group werken 550 mensen. Het hoofdkantoor is gelegen pal naast de luchthaven van Oostende. Bases treffen we aan in landen rondom de Noordzee en West-Afrika. In Nederland zijn NHV-helikopters gestationeerd op Den Helder Airport, op de Maasvlakte en sinds een half jaar op vliegveld Midden-Zeeland. Taken van NHV zijn onder andere vervoer van mensen en vracht naar olie- en gasplatforms, search and rescue missies, vervoer van loodsen en crew naar schepen en vervoer van technici voor aanleg, onderhoud en reparaties aan windmolens.

NHV-vliegers op Midden-Zeeland. (c) Remco de Wit

Turbines

Op zo’n 23 kilometer voor de kust van Walcheren liggen de windmolenparken Borssele 1 en 2 van het Deense energiebedrijf Orsted. De parken in aanbouw bestaan samen uit 94 turbines. De windmolens hebben een hoogte van 200 meter boven zeeniveau en een doorsnede van 6 meter. Ze gaan 1 miljoen huishoudens van stroom voorzien. Bij kalme zee worden technici per schip vanuit Vlissingen vervoerd. De vaartocht bedraagt ruim een uur. Bij onrustig weer komt de helikopter van NHV in actie. Die vliegt er vanaf vliegveld Midden-Zeeland in 20 minuten heen.

Strategie

Sinds april van dit jaar is de NHV-basis op het vliegveld bij Arnemuiden operationeel. Met een splinternieuwe H145 vliegt men met grote regelmaat naar de offshore windmolenparken. De werkzaamheden passen prima in de strategie van NHV van diversificatie. Men is zo minder afhankelijk van dienstverlening voor de olie- en gaswinning. Regelmatig vinden op Midden-Zeeland instructies en hoist trainingen plaats voor de monteurs van de windmolenparken.

Airbus Helicopters H145 van NHV op vliegveld Midden-Zeeland. (c) Remco de Wit

Experience

Prince Helicopters heeft zijn thuisbasis bij Zierikzee. Ten noorden van dit historische stadje, richting het gehucht Schuddebeurs, ligt aan de Gooikensweg midden tussen de weilanden de heliport. Deze bestaat uit een grasbaan van 480 meter, platform, hangar en kantoortje. In de zomermaanden organiseert Prince regelmatig een heli experience day. Het is een soort open dag, waarbij bezoekers een kijkje kunnen nemen in de hangar en vragen kunnen stellen aan de aanwezige medewerkers. Uiteraard is het ook mogelijk om een rondvlucht te maken met een van de aanwezige helikopters.

Heli experience day bij Prince Helicopters nabij Zierikzee (c) Remco de Wit

Rondvluchten

Het uitvoeren van rondvluchten gebeurt niet alleen vanaf de heliport bij Zierikzee, maar ook vanaf andere locaties in Zeeland. De korte vluchten gaan over (een deel van) de Zeeuwse provincie, maar bij langere vluchten zijn ook bestemmingen als West-Brabant en Rotterdam haalbaar. Naast rondvluchten kun je bij Prince ook een proefles boeken. Verder biedt het bedrijf zakenvluchten en luchtfotografie aan.

Michigan

Al een dikke 40 jaar is Prince Helicopters actief in Zierikzee. Het bedrijf heeft drie helikopters in dienst; een Schweizer 269C en twee heli’s van het type Enstrom 480. Passagiersvervoer maar bijvoorbeeld ook de controle van pijpleidingen gebeurt hoofdzakelijk met de driepersoons Enstrom. Deze helikopterfabrikant uit Michigan is wat minder bekend in ons land. Prince is ook de enige Nederlandse operator die met Enstroms vliegt. De Schweizer wordt bijvoorbeeld gebruikt om kalk op de kassen te spuiten om het zonlicht te temperen.

Schweizer 269C (c) Remco de Wit

(c) Remco de Wit

Enstrom 480 en Schweizer 269C van Prince Helicopters (c) Remco de Wit