Lufthansa gaat CO2-neutrale vrachtvlucht uitvoeren

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa zal haar eerste 100% CO2-neutrale vrachtvlucht gaan uitvoeren op zondag. De vlucht wordt gevlogen door een van haar Boeing 777F’s op de route naar Shanghai. Het is de eerste CO2-neutrale vlucht voor Lufthansa. Volgens de maatschappij is dit mogelijk door het gebruik van Sustainable Aviation Fuel, ook wel SAF genoemd.

Vlucht

De Boeing 777F zal voor het eerst helemaal volgetankt worden met de nieuwe biobrandstof. Dit is de eerste keer dat de maatschappij de volledige vlucht op biobrandstof uitvoert. De route waarop de nieuwe technologie getest wordt is niet onbekend voor de maatschappij. Lufthansa voert regelmatig vluchten uit naar Shanghai. Morgen zal de LH8406 even na acht uur s ’ochtends vertrekken naar Shanghai. De vlucht zal geen eenmalige publiciteitsstunt zijn maar een testvlucht om te zien waar de productie en infrastructuur nog verbetert moet worden. Lufthansa verwacht om de nieuwe brandstof in de zomer van het volgende jaar standaard in te zetten.

SAF

Om de titel CO2-neutraal te krijgen gebruikt de vlucht de zogenoemde Sustainable Aviation Fuel. Deze vorm van biobrandstof kan op verschillende manieren gemaakt worden. De meest voorkomende grondstof voor deze vorm van brandstof zijn planten en frituurolie. De vlucht is CO2-neutraal omdat de uitstootgassen van de vlucht gebruikt worden door te planten om te groeien. Daarmee wordt het principe van een circulaire economie toegepast. Door het proces wordt er geen CO2 ongebruikt uitgestoten. Er zitten nog wel nadelen aan het gebruik van SAF. Momenteel wordt de brandstof nog maar in hele kleine hoeveelheden geproduceerd. Dit is voornamelijk omdat er nog geen infrastructuur is om de vereiste capaciteit te kunnen leveren. Daarnaast is het ook nog te duur om commercieel in te zetten. De brandstof is wel drie keer duurder dan de prijs voor normale kerosine.