Hoe groot is Schiphol eigenlijk?

Schiphol is een van de grootste hub’s in Europa. Maar hoe groot is Schiphol daadwerkelijk? Niet in passagiersaantallen, maar in oppervlak.

Runways

Met banen in vrijwel alle windrichtingen is Schiphol uniek. De langste baan, de Polderbaan, is 3800 meter lang en 60 meter breed. Hierdoor kunnen alle grote toestellen op de luchthaven landen. Bij de privƩjets en andere kleine toestellen wordt de Oostbaan veel gebruikt. Een enkele keer, afhankelijk van de weersomstandigheden, landen ook grotere commerciƫle toestellen. De Oostbaan is de kleinste baan op Schiphol met een lengte van twee kilometer.

Terminal

Een ander uniek punt aan Schiphol is de terminal. In plaats van overstappen op pendelbussen, treinen enzovoorts, is Schiphol een van de weinige waarbij het overstappen binnen Ć©Ć©n terminal gebeurt. De terminals zijn bij elkaar zo’n 650.000 vierkante meter groot. Met de nieuwe Pier in aantocht, Pier A, komt daar nog zo’n 55.000 vierkante meter bij. Meer dan 700.000 vierkante meter dus.

Totaal

Met alles erop en eraan is Schiphol een stad op zichzelf. In totaal heeft Schiphol een oppervlak van 27.870.000 vierkante meter. Of te wel, 4500 voetbalvelden, Ć³f, bijna veertien keer de grootte van de stad Monaco. Het lopen om Schiphol zal je meer dan vier-en-een-half uur in beslag nemen, zonder pauzes!

More than 4,500 football pitches, almost 14 times the size of Monaco… Schiphol really is rather big! But just how big? Find out in this blog. https://t.co/rLNCdVR1Cl? — Schiphol (@Schiphol) November 27, 2020