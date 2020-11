United Airlines vervoert eerste Pfizer-coronavaccins

United Airlines begint op vrijdag met chartervluchten om de coronavaccins van Pfizer te transporteren en distribueren.

Pfizer vaccin

Het vaccin van Pfizer moet nog worden goedgekeurd door de Amerikaanse autoriteiten, maar door nu te beginnen met de distributie kan er uiteindelijk sneller worden gevaccineerd. Het Pfizer / BioNtech-vaccin is voor zover bekend het meest effectieve vaccin. Uit onderzoek is gebleken dat de effectiviteit van het vaccin tot 95% kan oplopen. Mochten zich geen veiligheidsproblemen voordoen, dan zal het vaccin snel worden goedgekeurd door de regelgevende instanties. In dat geval is de verwachting dat de eerste mensen in half-december gevaccineerd kunnen worden.

Nadelen

Er kleeft een nadeel aan het Pfizer-vaccin: het moet op elk moment worden gekoeld tot zeer lage temperaturen, over het algemeen tussen de -70 en -80 graden Celsius. De FAA heeft daarom toestemming gegeven aan United om vijf keer zoveel droogijs mee te nemen dan normaal is toegestaan, meldt de Wall Street Journal. Het zou om ongeveer 7000 kilo aan droogijs per vlucht gaan.