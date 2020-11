Wat is het effect van COVID-19 op de ticketprijzen?

Covid-19 heeft wereldwijd veel invloed op de luchtvaart, en heeft de sector voor de komende jaren een nieuwe vorm gegeven. Maar toch wordt er veel naar de toekomst gekeken, welk effect heeft Covid-19 op de ticketprijzen? Zullen de ticketprijzen nog verder dalen, of zullen we een stijging zien?

Huidige situatie

Door de toename van concurrentie en de verduurzaming zijn binnen de luchtvaartsector de prijzen van vliegtickets erg laag. Zo was een reis van Amsterdam naar London in 1920, 250 gulden, met een modaal-inkomen van vijf gulden per week. Vandaag de dag betaal je voor diezelfde ticket 100 euro, met een modaal-inkomen van 700 euro per week. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de waarde van een vliegticket behoorlijk is afgenomen gedurende de laatste eeuw. Voor een groot deel komt deze afname in prijzen door automatisering wat natuurlijk kostenbesparend is. Maar door de komst van low-cost maatschappijen, wordt er veel gevochten om passagiers d.m.v. prijsverlagingen.

Post-Covid

Tijdens een interview met Flightglobal meldde Ryanair CEO Micheal O’Leary dat Ryanair de prijzen drastisch zal verlagen om de vraag binnen de luchtvaart te stimuleren, een gedachte dat veel maatschappijen delen. De verwachting is dan ook dat de prijzenoorlog nog groter is post-COVID, waarbij alle maatschappijen opeens moeten concurreren om een kleiner aantal passagiers. Voor de passagiers zou deze prijzenoorlog juist gunstig zijn, en dit zal de markt enorm stimuleren.

Een ander effect van Covid-19 zou kunnen zijn dat de vraag naar zakenreizen behoorlijk zal dalen. Door alternatieven zoals: Zoom en Microsoft Teams hoeven werknemers niet meer naar het buitenland voor een vergadering, maar kan het gedaan worden vanuit huis, wat een hoop geld bespaart voor bedrijven. Zonder deze zakenreizigers die bereid zijn meer geld uit te geven voor business- of first-class, zijn er een hoop open stoelen in deze premiumcabines. Een optie die nu door Qatar wordt toegepast is het verlagen van prijzen voor deze stoelen. Om toch een hogere ‘loadfactor’ te halen.

Nu boeken?

Deze ontwikkeling in de prijzen van luchtvaartmaatschappijen zien er voor de consument positief uit. De lage ticketprijzen maken het voor veel mensen mogelijk om met het vliegtuig op vakantie te gaan, ook zijn de maatschappijen heel flexibel met het omboeken van tickets voor een verlaagde prijs.

Echter weten wij op dit moment nog niet wanneer het Covid-19 vaccin voor iedereen beschikbaar zal zijn. Door deze nog onvoorspelbare toekomst, is het boeken van een ticket op dit moment nog vrij riskant. Het annuleren van een ticket is vaak lastig. Dus wacht nog even met boeken totdat er betere afspraken zijn en meer duidelijkheid is over de toekomst.