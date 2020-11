Duitsland bestelt 31 NH90-helikopters

De Duitse Bundeswehr heeft 31 NH90-helikopters besteld. De toestellen zullen operaties uitvoeren aan boord van schepen van de Duitse marine.

Aanvulling

De helikopters zullen de Sea Lynx Mk88A-vloot van de Duitse marine vervangen, die in 1981 in dienst is getreden. De Bundeswehr heeft al 18 NH90 Sea Lion-marinetransporthelikopters besteld, waarvan er al zeven zijn afgeleverd.¬†“Met de Sea Lion en Sea Tiger zal de Duitse marine beschikken over ultramoderne helikopters met hoge prestaties en kan ze profiteren van de voordelen van een geharmoniseerde vloot”, aldus Bruno Even, CEO van Airbus Helicopters.¬†‚ÄúWe kijken ernaar uit om samen met onze partners samen te werken om de unieke maritieme capaciteiten te leveren die de NH90 NFH al in 2025 te bieden heeft,‚ÄĚ voegde hij eraan toe.

Varianten

De NH90-familie van helikopters is grofweg onder te verdelen in twee types. Namelijk de NFH (Naval Frigate Helicopter), een versie die vooral bedoeld is voor operaties op zee en de TTH (Tactical Transport Helicopter), een versie die meer toegericht is op landoperaties. Zowel het Duitse leger, met de TTH-versie, als de Duitse marine, met de NFH-versie, maken al enige tijd gebruik van de NH90. Dit gezamelijke platform maakt het mogelijk om een effici√ęntieslag te maken op het gebied van logistiek en opleiding.

Duitse NH90 TTH stijgt op vanaf de Edese Heide © Daniel Ravenswaay

Sea Tiger

Een NH90 NFH, waarbij de prominente radar op de buik goed zichtbaar is ©Cristian Schrik

Zowel de Sea Tiger als de Sea Lion zijn derivaten van de NH90 NFH.¬†De Sea Tiger is gebaseerd op de Sea Lion-configuratie, verbeterd door missiemogelijkheden en uitrusting om hun specifieke taken uit te voeren.¬†Naast verkenning en transport omvatten de aan boord zijnde Sea Tigers-missies ook aangrijpende doelen boven en onder het oppervlak.¬†Hiervoor is de Sea Tiger onder meer uitgerust met een actief dompelende sonar, passieve sonarboeien en wapens (torpedo’s en raketten).