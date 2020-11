Start- en landingsbaan nieuwe luchthaven Berlijn binnen maand na opening alweer gesloten

Het lijkt Berlin Brandenburg, Berlijns onlangs geopende luchthaven, maar niet mee te zitten. Nog geen maand na opening van de luchthaven wordt een van haar start- en landingsbanen alweer gesloten.

Uitdagingen

Luchthavens zijn in grote mate afhankelijk van derden voor haar inkomsten. Het verdienmodel is er immers op gebaseerd dat diverse diensten worden verleend aan haar klanten, vaak luchtvaartmaatschappijen. Door een gebrek aan passagiers hebben luchtvaartmaatschappijen echter veel vluchten geannuleerd. Een gebrek aan vluchten betekent een gebrek aan inkomsten. De huidige situatie rondom de coronapandemie, waarbij grote delen van Europa te maken hebben met een tweede golf, maakt dat Berlin Brandenburg Airport maatregelen moet treffen om de kosten waar mogelijk binnen de perken te houden.

Maatregelen

Concreet neemt Berlin Brandenburg Airport de volgende maatregelen; de zuidelijke start- en landingsbaan zal zo snel mogelijk gesloten worden. Dit nadat deze op 4 november nog feestelijk geopend is. Daarnaast wordt Terminal 5, de voormalige luchthaven Schönefeld, gesloten. Dit zal vanaf het voorjaar van 2021 gebeuren voor de periode van minsten één jaar. Beide beslissingen zijn ingegeven door een gebrek aan vliegverkeer. Engelbert Lütke Daldrup, CEO van Berlin Brandenburg Airport, zei over de situatie: “2021 wordt een van de moeilijkste jaren in de geschiedenis van FBB. Geen enkele luchthaven in Duitsland zal zijn exploitatiekosten kunnen dekken met de verwachte passagiersaantallen. FBB raakt de tweede coronagolf in een situatie waarin we uit het rood hadden kunnen komen.”