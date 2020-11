Waarom overtreft de Aziatische luchtvaartsector onze verwachtingen? | Video

Azie heeft in de luchtvaart een enorme groei ondergaan. Volgens de IATA 20-Year Air Passenger Forecast, wordt Azië de grootste speler in de luchtvaartsector. Maar hoe komt dit?

De verwachting is dat in 2025 de helft van de nieuwe passagiers uit Azië komt, en zal hierbij Noord-Amerika voorbijgaan. Niet alleen China zal een groei ondergaan ook zal India een enorme groei meemaken, de verwachting is dat in 2024 India het Verenigd Koninkrijk zal inhalen voor de derde plaats. Volgens de cijfers van de IATA staan in de top-vijf van de snelst groeiende markten, vier landen uit Azië: China(1), India(3), Indonesië(4) en Vietnam(5). In totaal zullen deze vier landen 1,4 miljard extra passagiers leveren.

© IATAtv

Hoe krijgen ze het voor elkaar?

Voor een groot deel heeft deze groei te maken met een groeiende middenklasse in het werelddeel. Zo heeft het werelddeel een economische toename van zeven procent gezien in het laatste decennium. Daardoor heeft het dus een groot potentieel voor de groei in toerisme en werkverkeer. Wat volgens IATA uiteindelijk heeft geleidt tot een exponentiele groei in de luchtvaart sector. Ook gaan Europeanen vaker op vakantie naar Aziatische landen. Zo zijn landen zoals Indonesië en Thailand zeer geliefd onder de Europeanen. Ook dit helpt mee aan de groeiende economie van het werelddeel.

Is het voor Europa ook mogelijk?

Ook Europa groeide pre-Covid, zo was de verwachting van Eurocontrol dat het gehele Eurogebied in 20 jaar zal toenemen met 53 procent (ongeveer twee procent per jaar). Maar toch is het voor Europa vrijwel onmogelijk om de gigantische groei van Azië te evenaren. Azië is een gigantisch werelddeel met 4,5 miljard inwoners, door de snelle ontwikkelingen en groei van het besteedbaar inkomen is het voor deze 4,5 miljard mensen steeds toegankelijker om te vliegen. Europa heeft 750 miljoen inwoners, waarbij de meeste mensen al toegang hebben tot luchtvaarttransport. Hierdoor is de groei er wel in Europa, maar niet zo exponentieel als in Azië.