Verenigd Koninkrijk zet koers naar vaccinatiepaspoort

In het Verenigd Koninkrijk worden steeds concretere plannen gemaakt om zogenaamde vaccinatiestempels in paspoorten te kunnen opnemen.

Vaccinatiepaspoort

Met internationaal erkende vaccinatiestempels in het paspoort zouden gevaccineerde Britse reizigers en vakantiegangers zo weer probleemloos naar andere landen moeten kunnen reizen. Het plan wordt volgens The Telegraph momenteel uitgewerkt door het Britse Ministerie van Transport en zou volgend jaar kunnen worden ingevoerd, zodra het internationale reizen weer begint te herstellen. Het is niet duidelijk hoe de Britse regering denkt over al dan niet verplichte vaccinatiebewijzen van internationale reizigers die het VK binnenkomen.

Bijval

Het plan voor vaccinatiestempels krijgt bijval van onder meer het conservatieve parlementslid James Sunderland, die het plan eerder al onder de aandacht van premier Johnson bracht. Volgens Sunderland zijn vaccinatiepaspoorten een “fantastische manier” om ervoor te zorgen dat mensen weer vrijelijk kunnen reizen.

Vaccin-minister

Het is nog niet een gegeven dat de vaccinatiepaspoorten er daadwerkelijk zullen komen. De Britse vaccin-minister Nadhim Zahawi zei tegen onder meer The Sun dat er op dit moment gekeken wordt naar de technologische mogelijkheden om een dergelijk plan in te voeren. Wel gaf hij aan dat de behoefte niet alleen vanuit de reiswereld afkomstig is, maar dat de horeca, bioscopen en sportorganisaties mogelijk ook openstaan voor vaccinatiebewijzen.

Qantas

In Australië gaf Qantas-CEO Alan Joyce onlangs aan dat Qantas volgend jaar op internationale vluchten enkel nog gevaccineerde reizigers zal toelaten. Het is nog onduidelijk hoe andere Europese regeringen tegenover directe of verkapte vaccinatieverplichtingen staan. Momenteel eisen veel landen van iedere reiziger een recente, negatieve coronatest bij aankomst. Deze testen zijn doorgaans echter vrij prijzig: het tarief ligt al gauw rond de honderd euro.

