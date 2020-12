Doet Norwegian nog een laatste reddingspoging?

Norwegian Air, dat vorige maand al faillissementsbescherming heeft aangevraagd, is van plan om nog een laatste reddingspoging te doen.

Schulden

De Noorse luchtvaartmaatschappij heeft donderdag een voorstel gedaan om haar schulden te verminderen. In het plan worden schulden onder meer omgezet in aandelen. Ook worden er vliegtuigen verkocht. Aanstaande maandag komt de zaak voor de rechter, die zal bepalen of Norwegian uitstel van betaling krijgt.

Geen verdere staatssteun

In november verzocht Norwegian de Noorse overheid om de maatschappij meer staatssteun te geven, maar kreeg nul op het rekest. Enkele dagen hierna deed het bedrijf een aanvraag voor faillissementsbescherming. Norwegian heeft beperkt de tijd, ongeveer vijf maanden, om haar schulden te verminderen, bezittingen – zoals vliegtuigen – te verkopen en nieuw kapitaal aan te trekken.

Scandinavië

Momenteel wordt met slechts zes van de 140 toestellen nog gevlogen. De overige vliegtuigen staan allemaal aan de grond, inclusief de Boeing 787 die af en toe werd ingezet op vluchten tussen Amsterdam en New York. Norwegian verwierf bekendheid als de prijsvechter die de oceaan tussen Europa en de V.S. wilde overvliegen. Mocht Norwegian de huidige crisis weten te overleven, dan is het waarschijnlijk dat er een veel kleinere, afgeslankte en flexibele maatschappij overblijft die zich voornamelijk richt op vluchten in Noorwegen en de rest van Scandinavië.