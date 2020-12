EU: quarantaine niet nodig voor vliegende reizigers

Uit de nieuwe richtlijnen van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) en de EASA blijkt dat quarantainemaatregelen voor vliegpassagiers helemaal niet effectief zijn. Luchtvaartmaatschappijen roepen nu op de quarantaines zo snel mogelijk af te schaffen.

Quarantaine niet effectief

Volgens de nieuwe richtlijnen is er geen vergroot risico op de verspreiding van het coronavirus door passagiers die per vliegtuig reizen. Vliegpassagiers zouden volgens ECDC en EASA dan ook niet meer als ‘hoog risico’ moeten worden bestempeld. In plaats daarvan zouden de reizigers op dezelfde manier moeten worden behandeld als anderen in het land van aankomst die niet in contact zijn geweest met een besmet persoon.

De richtlijnen kunnen grote gevolgen hebben voor verplichte quarantaines die nu nog in veel landen voor arriverende reizigers gelden. Deze quarantainemaatregelen zijn volgens de Europese instanties dan ook niet effectief. Lidstaten zouden hun middelen beter kunnen richten op belangrijkere methoden zoals contacttracering.

Luchtvaart

Reizigers die per vliegtuig reizen zorgen voor minder dan 1 procent van alle vastgestelde coronabesmettingen, zo blijkt bovendien. Luchtvaartmaatschappijen roepen Europese landen naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen nu op hun quarantainemaatregelen per direct stop te zetten. In plaats daarvan zo meer ingezet moeten worden op sneltesten van reizigers.

#JustPublished jointly with @EASA:

Guidelines for #COVID19 testing and #quarantine of air travellers – Addendum to the Aviation Health Safety Protocol



Read the full text here: https://t.co/jMMmJr5HLV pic.twitter.com/M6S02TOIy2 — ECDC (@ECDC_EU) December 2, 2020