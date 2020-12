De ‘Orange Pride’ van KLM | Video

Een uniek, herkenbaar vliegtuig van KLM: de ‘Orange Pride’. De Boeing 777-300 van KLM werd in het Hollands oranje gespoten om het oranjegevoel van Nederland te benadrukken.

Vliegtuig

De 777-300 van KLM werd in een speciale livery gespoten. Voor het spuiten van het toestel, dat van Hollands oranje verloopt naar het kenmerkende KLM-lichtblauw, is 335 liter verf gebruikt. In de overgang tussen deze twee kleuren is de Nederlandse vlag verwerkt en dat maakt de vertegenwoordiging van Nederland compleet. In totaal hebben 35 mensen vier dagen gewerkt aan het spuiten van de oranje livery.

© KLM, Tom Kool

© KLM, Menno Mennes

Bijzonder

Het toestel maakt naast reguliere lijnvluchten ook bijzondere vluchten. De 777 wordt onder andere in gezet voor evenement waar de promotie van Nederland een rol speelt. In de zomer van 2016 werd er al een bijzondere vlucht uitgevoerd. KLM verzorgde de medaillevlucht voor de Nederlandse sporters tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Onder begeleiding van twee F-16’s kwam het toestel aan op Schiphol.

Livery

Naast deze 777-300 hebben nog enkele andere KLM-toestellen bijzondere liveries. Zo is de eerste 787-10 in het 100-jarig jubileum geverfd en hebben enkele toestellen een SkyTeam livery.

