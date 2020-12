Hoe gaat de trein korte vluchten overnemen?

De ‘Actieagenda Trein en Luchtvaart’ werd vrijdag 20 november gepubliceerd. Het doel hiervan is om op termijn korte afstandsvluchten te vervangen door treinreizen. In samenwerking met Schiphol, KLM, ProRail en NS heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de agenda opgesteld.

Korte vluchten

Korte vluchten worden in de agenda gedefinieerd als afstanden tot 700 kilometer. Het gaat om zes bestemmingen, waarbij gekeken wordt of de trein vanaf Schiphol óf Amsterdam een alternatief is. Brussel, Parijs, Londen, Düsseldorf, Frankfurt en Berlijn zijn de bestemmingen waar het om gaat. Deze zes bestemmingen zouden (pre-COVID) goed zijn voor ongeveer veertien procent van de vliegbewegingen op Schiphol.

© NS

Concurrentie

Of de trein al concurrerend is, is per bestemming anders. In de Actieagenda wordt de vergelijking met de reistijd meegenomen. Voor alle bestemmingen, met uitzondering van Berlijn, is de trein al goed alternatief op de totale reisduur. “De totale duur van de reis is daarbij afhankelijk van de tijd voor onder andere voor- en natransport, security- en bagagecontrole.”

Op het gebied van frequentie valt nog wat te winnen voor de trein. Voornamelijk richting Londen en Duitsland. “Vanwege de lagere frequentie en het ontbreken van een stop op Schiphol is de trein van en naar Londen, Düsseldorf, Frankfurt en Berlijn voor transferreizigers geen goed alternatief”, zo stelt de Actieagenda. Begin dit jaar verving KLM vijf dagelijkse vluchten naar Brussel door treinreizen. Kijken we echter naar Londen dan zien we dat er vele vluchten per dag (pre-COVID) richting Engeland gaan (niet alleen van KLM). De Eurostar, de trein naar Londen, kan hier nog niet aan tippen.

© NS

AirRail

Er zit veel potentie in het zogenoemde combi-ticket (‘AirRail-ticket’). Hiermee kan en passagier een gecombineerd trein- en vliegticket kopen. Er zitten echter wel veel haken en ogen aan om deze methode internationaal te implementeren vanwege de vele betrokkenen. KLM biedt al AirRail-tickets aan voor de reizen naar Brussel. Samen met NS, ProRail, Schiphol en het ministerie hopen ze met een uitbreiding, de doelstellingen te halen: een verdubbeling van het totale aantal internationale treinreizigers in 2030. “We verkopen nu al aan zo’n 25 procent van onze klanten uit België een combinatieticket. Het is belangrijk dat we onze klanten een hoogwaardig AirRail product kunnen aanbieden. We zullen met elkaar het treinnetwerk verbeteren zodat er meer internationale treinen kunnen stoppen op Schiphol-Centrum, die in frequentie goed aansluiten op ons vluchtschema”, aldus KLM-topman Pieter Elbers.

In het plan van het ministerie staan onder andere de stappen die moeten worden genomen om tot een succesvol AirRail-ticket-systeem te komen. “NS stelt als doel om alle bestemmingen tot 700 kilometer in 2022 online aan te bieden onder de voorwaarde dat internationale partijen bereid zijn om hun producten beschikbaar te stellen.” Niet alleen het boekingssysteem moet worden aangepast, maar ook bagage overslag, capaciteit en onderlinge afstemmingen zijn van belang. Nog vele stappen dus.

De komende jaren zullen stappen worden ondernomen om het doel te behalen. Elke bestemming vergt een andere aanpak, maar een AirRail-ticket kan veelbelovend zijn. Wanneer de trein echt als vervanger wordt gezien door de reiziger is de vraag.

Zullen we ooit nog een KLM-trein zien?

© Roland Gerrits / Anefo, CC0, via Wikimedia Commons

Futuristische KLM-trein © KLM