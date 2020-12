KLM en Delta introduceren corona-vrije vluchten

Vanaf 15 december gaan KLM en Delta corona-vrije vluchten aanbieden tussen Atlanta en Amsterdam. Deze samenwerking gaat verder dan de twee maatschappijen alleen. Dit project is samen met Schiphol airport, Atlanta airport en de Nederlandse overheid gerealiseerd. Pieter Elbers geeft in een persbericht aan dat dit een geweldige stap voorwaarts is.

Corona-vrij

Het concept van een corona-vrije corridor is niet nieuw. Verschillende maatschappijen hebben al eerder dit soort projecten opgezet. Nu volgt de eerste KLM-route ook tussen Atlanta en Amsterdam. Om deze speciale vluchten corona-vrij te krijgen zullen klanten vijf dagen voor aankomst een PCR test moeten doen. Vervolgens zal er een snel-test gedaan worden op Atlanta airport. Ook bij aankomst op Schiphol moeten passagiers nog een PCR test doen. Als de klanten dit hele proces doorlopen dan hoeven de reizigers niet in quarantaine als ze in het land aankomen. Ook worden klanten pas geaccepteerd aan boord als zij negatief getest zijn. Passagiers hoeven niet te kiezen voor deze mogelijkheid. Het zal een extra optie zijn voor klanten.

Vluchten

Voorlopig zal alleen de vlucht van Atlanta naar Amsterdam de nieuwe strategie toepassen. Elke week zullen er vier van deze vluchten opereren tussen de twee steden. Waarvan Delta er twee uitvoert en KLM er ook twee voor haar rekening neemt. De proef zal drie weken lang duren. Mocht het succesvol blijken willen de maatschappij het concept uitbreiden naar de rest van hun netwerk. Deze vluchten zijn speciaal bedoelt voor reizigers die specifiek moeten reizen voor werk of andere belangrijke redenen.

Delta and KLM Royal Dutch Airlines to offer COVID-tested flights from Atlanta to Amsterdam https://t.co/grfjriU1nz — KLM Newsroom (@KLM_press) December 4, 2020