Opmerkelijk: toeslag voor wegbrengen passagiers op Heathrow

De grootste luchthaven van het Verenigd Koninkrijk wil een toeslag invoeren voor het brengen van passagiers. Volgens het voorstel gaat er vanaf het laatste kwartaal van volgend jaar een toeslag komen. Het zal naar verwachting vijf pond kosten om toegang te krijgen tot het luchthaventerrein. Het is niet de eerste luchthaven in het Verenigd Koninkrijk die zo’n toeslag heeft geïntroduceerd.

Toeslag

Het plan gaat onder de naam Forecourt Access Charge, afgekort FAR. Met de invoering van deze toeslag hoopt de luchthaven het transport naar het vliegveld met de auto te ontmoedigen. Vanwege de verwachte groei in het luchtverkeer na de pandemie verwacht de luchthaven dat passagiers voornamelijk met de auto zullen komen. Dat past niet bij de milieudoelen van de luchthaven. Die doelen zijn juist gericht op het vervoer doormiddel van duurzamere transportmiddelen. Naast de milieudoelen is het ook een extra inkomstenbron voor het vliegveld dat in het afgelopen boekjaar anderhalf miljard pond verlies moest incasseren. Volgens de luchthaven zullen de inkomsten van FAR gebruikt worden om te investeren in de ontwikkeling van duurzame transportmiddelen.

Alternatieven

De luchthaven biedt nog wel gratis alternatieven aan om passagiers af te zetten. Klanten kunnen afgezet worden op de lange termijn parkeerplaatsen en kunnen dan doormiddel van een gratis shuttlebus alsnog naar de luchthaven komen. Voorlopig kunnen mensen nog gratis het terrein betreden.

Trend

Het idee van een toeslag is niet geheel nieuw. Acht andere luchthavens hebben al een toeslag ingevoerd waaronder Manchester, Stansted en Birmingham. Ook London-Gatwick heeft recentelijk aangekondigd dat er gekeken wordt naar een soort gelijke toeslag.