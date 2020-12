Virgin Atlantic laat fans uniek afscheid nemen van de Boeing 747

Virgin Atlantic zal de deuren van haar Boeing 747 nog één keer openen voor haar klanten. Ook Virigin zal afscheid gaan nemen van haar 747’s net als vele maatschappijen met haar. Voordat het toestel naar de woestijn gevlogen zal worden is ze nog één keer in volle glorie te bewonderen. Op 12 december kunnen de klanten een unieke tour krijgen binnen en buiten het toestel met een luxe diner aan boord. Alle opbrengsten zullen gedoneerd worden aan het goedde doel.

De iconische Boeing 747 kwam 36 jaar geleden in dienst van de maatschappij. Maar door de komst van de pandemie is het de grote capaciteit van de jumbo niet meer nodig. Naast de lage vraag is het toestel ook niet meer de zuinigste van de vloot. Door de komst van de Airbus A350-1000 en de Boeing 787-9 Dreamliner zijn de oude 747’s niet meer nodig. Het toestel dat te bezoeken is, de G-VROY, is sinds 2001 in dienst van de maatschappij.

De echte fans van kunnen op 12 december voor de laatste keer afscheid nemen van de jumbo. Voor 50 pond krijgen de klanten een unieke beleving. Naast een tour door verschillende medewerkers krijgen de gasten ook een uitgebreid diner aan boord. De bovenste cabine is omgetoverd tot een restaurant waar de klanten een drie gangen diner met champagne kunnen krijgen. Verder mogen de gasten nog een foto maken in de iconische rode motoren van het toestel. Vanwege de pandemie zullen er maar een beperkt aantal tickets beschikbaar zijn. Vanaf 7 december kunnen klanten tickets boeken bij de maatschappij.