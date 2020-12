8 mensen verantwoordelijk voor 75.000 klachten Schiphol

In 2019 waren slechts acht mensen verantwoordelijk voor 75.000 van de klachten over Schiphol, een kwart van het totaal.

2 personen, tien procent

Twee mensen dienden gezamenlijk ruim 36.500 meldingen van overlast in. In totaal werden in 2019 bijna 300.000 klachten over geluidshinder, angst of vervuiling ingediend. Dit waren er ongeveer 25.000 meer dan in 2018. Meer dan tien procent van het totale aantal klachten werd dus ingediend door twee personen. Ook de andere cijfers zijn opmerkelijk.

56 mensen, 150.000 klachten

Uit de rapportagecijfers blijkt dat 56 mensen in totaal bijna 150.000 meldingen indienden. Dat is maar liefst de helft van alle meldingen die in totaal zijn ontvangen. De overige 150.000 klachten werden, een stuk gespreider, ingediend door in totaal 12.500 andere personen.

Een overzicht van het aantal meldingen per melder

Bron: Jaarrapportage Bewoners Aanspreekpunt Schiphol

Per vliegtuig

Het percentage van meldingen per vliegtuigtype biedt ook een interessant perspectief. De viermotorige 747’s en A380’s blijken niet erg populair, al lijkt de 747-400 de grootste hoeveelheid klachten op te leveren. Uit de BAS-statistieken blijkt bovendien dat, net als in voorgaande jaren, de meeste meldingen worden ingediend over startende 747 Cargo-vluchten in de late avond en nacht.

De Boeing 747 blijkt niet populair

Alle nadere statistieken en details zijn te vinden in de jaarrapportage van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS).